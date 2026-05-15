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पापिया अधिकारी का ममता बनर्जी पर तंज, बोलीं- ब्लैक गाउन तो पहन लिया, पर डिग्री कहां से ली?

ममता की डिग्री और ‘जय बांग्ला’ नारों पर भाजपा विधायक का हमला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
May 15, 2026, 10:32 AM
पापिया अधिकारी का ममता बनर्जी पर तंज, बोलीं- ब्लैक गाउन तो पहन लिया, पर डिग्री कहां से ली?

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक पापिया अधिकारी ने ममता बनर्जी के कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश होने पर तीखी टिप्पणी की।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "यह सब ड्रामा है। उन्होंने फिर से ब्लैक गाउन पहन लिया, लेकिन उनकी डिग्री कहां है? हम उनकी डिग्री देखना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उनकी डिग्री आखिर है कहां।"

वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र को लेकर भी पापिया अधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अचानक 'जय बांग्ला' के नारे लगने लगे। यह बांग्लादेशी नारा है और पश्चिम बंगाल को अपने स्वदेशी और एकजुट नारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से भाजपा विधायकों ने वॉकआउट किया, हालांकि बाद में वे वापस लौट आए।

दूसरी ओर, एजेयूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर ने नई सरकार को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने वादों और पार्टी लाइन पर सही तरीके से काम करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के नारे को ईमानदारी से लागू किया जाता है, तो किसी तरह की समस्या नहीं होगी।

इसी बीच ईडी द्वारा कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास की गिरफ्तारी पर भी हुमायूं कबीर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। हुमायूं कबीर ने कहा, "अगर वे किसी अवैध गतिविधि में शामिल थे तो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी थी।"

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात, खासकर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव को देखते हुए कीमतों का बढ़ना तय था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ोतरी जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

--आईएएनएस

 

 

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