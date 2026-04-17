TMC AI Video Controversy : पीएम मोदी और अमित शाह को एआई से टारगेट करने वाली पोस्ट्स पर भाजपा ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से संपर्क किया और तृणमूल कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए सुनियोजित तरीके से मानहानिकारक, छेड़छाड़ किए गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार किए गए वीडियो कंटेंट फैलाने का आरोप लगाया।

भाजपा ने आरोप लगाया कि वीडियो का कंटेंट मनगढ़ंत, तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और जान-बूझकर इस तरह से बनाया गया था ताकि गलत धारणाएं पैदा की जा सकें। इसका मकसद वोटरों को गुमराह करना और धोखे से चुनावी माहौल को प्रभावित करना था।

पार्टी ने आयोग से यह भी गुजारिश की कि वह तुरंत तृणमूल कांग्रेस को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये वीडियो हटाने का निर्देश दे और सत्ताधारी पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी करे।

आयोग में दायर एक और शिकायत में, भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वीवीपीएटी मशीनों के बारे में गुमराह करने वाले, झूठे और भड़काऊ सार्वजनिक बयान देने का आरोप लगाया।

इस शिकायत में, भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने ऐसे बयान दिए जिनमें दावा किया गया था कि भाजपा, ईसीआई की मदद से चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है।

शिकायत पत्र में कहा गया, "उन्होंने खास तौर पर यह भी दावा किया कि अगर ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों में कोई खराबी आती है, तो चुनाव अधिकारी मशीनों को बदलेंगे नहीं, बल्कि उनमें 'एक चिप डाल देंगे', और इस तरह की हेरफेर के दौरान वोटरों को इंतजार करवाया जाएगा।"

भाजपा ने आयोग से गुजारिश की कि वह इस तरह के आरोप लगाने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करे और उन्हें ईवीएम और वीवीपीएटी के बारे में आगे और झूठे और गुमराह करने वाले बयान देने से रोकने का निर्देश जारी करे।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने गुरुवार को ईसीआई में एक तीसरी शिकायत भी दायर की। यह शिकायत बुधवार शाम हावड़ा जिले के बाली में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के बारे में थी, जब वह एक चुनावी रोडशो कर रहे थे।

पत्र में, भाजपा ने कहा कि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कोलकाता और आस-पास के जिलों में शारीरिक हमला किया गया, उन्हें कानूनी चुनावी गतिविधियां करने से रोका गया, उन्हें डराया-धमकाया गया, पार्टी के सामान में तोड़फोड़ की गई, और पहले से जानकारी और अनुमति होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई।

भाजपा ने आयोग से गुजारिश की कि वह बाली की घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे और सभी को चुनाव लड़ने का समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कड़ी तैनाती सुनिश्चित करे।

--आईएएनएस