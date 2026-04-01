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West Bengal Election : पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भाजपा उम्मीदवार के काफिले पर हमला, तृणमूल ने आरोपों का खंडन किया

कूच बिहार में चुनावी तनाव, बीजेपी काफिले पर हमले को लेकर टीएमसी से टकराव
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Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
Apr 01, 2026, 04:10 AM
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भाजपा उम्मीदवार के काफिले पर हमला, तृणमूल ने आरोपों का खंडन किया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के केशरीबारी इलाके में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला किया।

आरोप है कि भाजपा उम्मीदवार के काफिले में शामिल एक वाहन में तोड़फोड़ की गई और एक भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गया।

भाजपा कार्यकर्ता का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

कूच बिहार दक्षिण सीट से भाजपा उम्मीदवार रथिंद्रनाथ बोस ने तृणमूल कांग्रेस पर हमले का सीधा आरोप लगाया है।

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि यह घटना जनता के स्वतःस्फूर्त आक्रोश का परिणाम थी।

पुलिस के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार अन्य पार्टी नेताओं के साथ चुनाव प्रचार समाप्त करके कूच बिहार लौट रहे थे।

आरोप है कि केशरिबारी क्षेत्र से गुजरते समय भाजपा उम्मीदवार के काफिले पर हमला हुआ।

हालांकि भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन काफिले की एक अन्य गाड़ी में तोड़फोड़ की गई।

इस हमले में अजीत दास नामक एक भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए।

उन्हें इलाज के लिए कूच बिहार जिले के महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया।

मंगलवार को इस घटना के बारे में बात करते हुए भाजपा उम्मीदवार रथिंद्रनाथ बोस ने कहा कि आज सुबह हमें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र में जाना था। इसी बीच, हमें अचानक सूचना मिली कि कुछ बाहरी उपद्रवियों ने उस क्षेत्र में हमारे पार्टी के झंडे फाड़ दिए हैं। उन्होंने झंडे उतारकर उनमें आग लगा दी। वहां भारी भीड़ जमा थी, लेकिन उनमें से अधिकतर तितर-बितर हो गए। फिर भी, कुछ लोग वहीं रुके रहे, और हमने उनके साथ बैठकर बैठक की।

भाजपा उम्मीदवार ने आगे कहा कि वापसी करते समय, हमने सड़क पर तृणमूल के कुछ उन्मादी गुंडों को हमारी ओर बढ़ते देखा। तृणमूल के झंडे लगे बांस के डंडों से लैस होकर उन्होंने हमला कर दिया। हमारी दो-तीन गाड़ियां किसी तरह वहां से निकल गईं, फिर उन्होंने एक खास गाड़ी को निशाना बनाया और उसकी सभी खिड़कियां तोड़ दीं। उन्होंने हमारे दो-तीन साथियों को भी बांस के डंडों से मारा, जिनमें से कुछ के सिर पर चोट आई, जबकि अन्य के कंधे पर वार किए गए।

उन्होंने पुलिस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं भी एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। हमने पुलिस को पहले ही स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया था कि हम उस स्थान पर जा रहे हैं।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के नेता अब्दुल जलील अहमद ने कहा कि यह आरोप निराधार है। एसआईआर प्रक्रिया में गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में मनमाने ढंग से मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने को देखते हुए, ऐसे विरोध प्रदर्शन जहां भी जाएंगे, वहां होना तय है। हमारी पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जनता का गुस्सा सारी हदें पार कर चुका है।

--आईएएनएस

 

 

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