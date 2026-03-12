West Bengal Governor Oath : 'बंगाल उनसे प्यार करता है जो बंगाल से प्यार करते हैं': सीएम ममता बनर्जी का नए राज्यपाल को मैसेज

कोलकाता: इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व शीर्ष अधिकारी और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उनसे पहला संदेश था कि 'बंगाल उनसे प्यार करता है जो बंगाल से प्यार करते हैं।'

शपथ समारोह खत्म होने के बाद, मुख्यमंत्री ने नए राज्यपाल के गले में लबादे का एक टुकड़ा डालकर उनका स्वागत किया। उस बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने रवि को यह छोटा सा मैसेज दिया।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से कहा, "बंगाल और बंगाली सभी भाषाई बैकग्राउंड के लोगों का सम्मान करते हैं। बंगाल में सभी लोग शांति के साथ रहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि बंगाल उनसे प्यार करता है जो बंगाल से प्यार करते हैं। यह बंगाली लोगों की खासियत है।"

राज्यपाल को मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए सुना गया, "यह सच है कि पश्चिम बंगाल भारत की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कैपिटल है।"

राजनीतिक जानकारों को लगता है कि इस बयान, 'बंगाल उनसे प्यार करता है जो बंगाल से प्यार करते हैं,' के जरिए मुख्यमंत्री ने नए गवर्नर को एक छोटा सा मैसेज दिया है। शहर के एक राजनीतिक जानकार ने कहा, "वह मैसेज यह है कि स्टेट सेक्रेटेरिएट और गवर्नर हाउस के बीच अच्छे रिश्ते तभी बन पाएंगे जब गवर्नर हाउस की तरफ से ऐसा कोई काम न हो जो राज्य या राज्य सरकार के हित के खिलाफ हो। यह मैसेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मौजूदा तृणमूल कांग्रेस के राज में गवर्नर हाउस और स्टेट सेक्रेटेरिएट के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। यह तनातनी जगदीप धनखड़ के समय शुरू हुई थी, जो बाद में भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने और रवि से पहले के सी.वी. आनंद बोस के समय भी जारी रही।"

रवि, सी.वी. आनंद बोस की जगह लेंगे, जिन्होंने 5 मार्च की शाम को अचानक कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था, और उसी शाम उनके बाद रवि के नाम का ऐलान किया गया। रवि बुधवार को कोलकाता पहुंचे, और बोस शहर से केरल में अपने होमटाउन चले गए।

रवि पिछले डेढ़ दशक में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने वाले दूसरे आईबी सुपर-कॉप हैं। 2011 में पश्चिम बंगाल में हुए अहम विधानसभा चुनावों से पहले, जिसमें 34 साल लंबे लेफ्ट फ्रंट शासन का अंत हुआ और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की कमान शुरू हुई, पूर्व आईबी चीफ और पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (एनएसए) एम.के. नारायणन ने उस समय के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली थी।

