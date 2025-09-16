प्रान्तीय

Uttarakhand Rainfall : उत्तराखंड में बारिश का कहर : ऋषिकेश में उफान पर चंद्रभागा नदी, हल्द्वानी में बही बोलेरो

उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
🏷 उत्तराखंड
Sep 16, 2025, 05:46 AM
ऋषिकेश/हल्द्वानी: उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रशासन ने नदी के बीच में फंसे तीन व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, ऋषिकेश में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया, जिससे कई वाहन फंस गए। इस दौरान नदी के बीच में फंसे तीन व्यक्तियों, खुशपाल सिंह (चिन्यालीसौड़), मनोज रावत (चंबा), और बॉबी पंवार (ढाल वाला), को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम ने तेजी दिखाते हुए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है।

इसके अलावा, मुनिकीरेती क्षेत्र में खारा स्रोत के पास सड़क पर मलबा आने से कई वाहन फंस गए। साथ ही, पीडब्ल्यूडी तिराहे से आगे एक बड़ा पेड़ गिरने के कारण सड़क पूरी तरह बाधित हो गई। एसडीआरएफ टीम और प्रशासन ने मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया है, ताकि यातायात सुचारू हो सके।

इसके साथ ही, प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है।

इस बीच, उत्तराखंड पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर चंद्रभागा नदी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो शेयर किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, "अतिवृष्टि से ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से हाईवे तक पानी भर गया और कई वाहन फंस गए। इसी दौरान बीच नदी में फंसे 3 लोगों को उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।"

दूसरी ओर, हल्द्वानी के कालाढूंगी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां भारी बारिश के कारण एक बोलेरो गाड़ी बरसाती नाले में बह गई।

बताया जा रहा है कि कोटाबाग से पतलिया जाने वाली सड़क पर घरुड़ी बरसाती नाला उफान पर आ गया। इस दौरान बोलेरो गाड़ी सवार तीन युवकों ने नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में गाड़ी बह गई।

स्थानीय लोगों ने गाड़ी में सवार तीन में से दो लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया, लेकिन एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कालाढूंगी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और उन्होंने देर रात सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण लापता युवक का पता नहीं चल सका। हालांकि, मंगलवार सुबह से युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने कहा कि बारिश के दौरान नदी-नालों को पार न करने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग चेतावनी बोर्डों के बावजूद जोखिम ले रहे हैं।

नैनीताल जिले में देर रात से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। नदी-नाले उफान पर हैं और पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

 

 

