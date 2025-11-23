प्रान्तीय

Uttarakhand Development : उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कारगर प्रयास: सीएम पुष्कर सिंह धामी

पंतनगर एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से उद्योग को नई दिशा: सीएम धामी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तराखंड
Nov 23, 2025, 05:45 AM
उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कारगर प्रयास: सीएम पुष्कर सिंह धामी

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसायटी पंतनगर के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। प्रतिनिधियों ने राज्य की रजत जयंती वर्ष में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी नीतियां लागू की गई हैं, जिनसे प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में नई दिशा मिली है।

उन्होंने कहा कि किच्छा खुरपिया पार्क का विकास और अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे का निर्माण उधमसिंह नगर को उद्योग के नए आयाम देगा। इसके साथ ही किच्छा खुरपिया फार्म में औद्योगिक स्मार्ट सिटी और सैटेलाइट एम्स क्षेत्र की परियोजनाओं को भी गति प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक और समग्र विकास में उद्योगपतियों और उद्यमियों की भागीदारी आवश्यक है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में किसी भी स्तर पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि निवेशकों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य में बड़े औद्योगिक संस्थान निवेश की इच्छा जता रहे हैं और सरकार उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगी।

इसके साथ ही किच्छा के पास पंतनगर में 700 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का निर्माण क्षेत्र के विकास को नए पंख देगा। एयरपोर्ट विस्तार के लिए लगभग 900 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खुरपिया में एक हजार एकड़ में बन रही इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी अरबों के निवेश और लाखों रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

मुख्यमंत्री ने सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसायटी पंतनगर के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को पुस्तक भेंट की और कहा कि आप लोग भी पुस्तक भेंट करने की परंपरा को आगे बढ़ाएं, ताकि समाज में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़े। बैठक में सोसायटी के अध्यक्ष धर सिन्हा, संरक्षक अजय तिवारी, महामंत्री गौरव हरीश, विनीत शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

 

 

Smart CityPantnagarIndustrial DevelopmentAirport Expansionpushkar singh dhamiUttarakhandSIDCULInvestment

Related posts

Loading...

More from author

Loading...