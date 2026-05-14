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चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 25 दिन पहुंचे 12.60 लाख श्रद्धालु

25 दिनों में 12.6 लाख श्रद्धालु, केदारनाथ बना सबसे व्यस्त धाम
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तराखंड
May 14, 2026, 03:38 AM
चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 25 दिन पहुंचे 12.60 लाख श्रद्धालु

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस साल ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है।

19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा के केवल 25 दिनों में ही 12.60 लाख से अधिक श्रद्धालु हिमालय स्थित पवित्र धामों के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह श्रद्धा और आस्था की अभूतपूर्व लहर को दर्शाता है।

चारों धामों में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में 13 मई तक कुल 12,60,478 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा पूरी की।

इनमें 5,23,582 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर, 3,24,081 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ मंदिर, 2,05,425 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री मंदिर और 2,07,390 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री मंदिर के दर्शन किए।

बुधवार को अकेले 80,401 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में पूजा-अर्चना की। इनमें सबसे ज्यादा 32,423 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में 21,260 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि यमुनोत्री में 13,403 और गंगोत्री में 13,315 श्रद्धालु पहुंचे।

चारों धामों में केदारनाथ मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। कठिन पहाड़ी रास्तों और बदलते मौसम के बावजूद केवल 22 दिनों में ही 5.23 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं।

बुधवार को ही 32 हजार से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे, जिससे यह चारों धामों में सबसे व्यस्त धाम बन गया।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का कारण बेहतर बुनियादी ढांचा, भीड़ प्रबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम परियोजना के तहत केदारनाथ में किए गए बड़े विकास कार्यों को माना जा रहा है। आपदा के बाद तबाह हुआ केदारनाथ अब भव्य और आध्यात्मिक स्वरूप में नजर आ रहा है, जो रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यात्रा मार्ग ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों से होकर गुजरता है, इसलिए राज्य प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अधिकारियों को खराब मौसम की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यात्रा को सुचारु बनाने के लिए सरकार ने स्लॉट प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और रियल टाइम डिजिटल निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है। केदारनाथ ट्रैक मार्ग को भी बेहतर बनाया गया है, जिससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं और परिवारों के लिए यात्रा ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो गई है।

पिछले चार वर्षों के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि केदारनाथ यात्रा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। 2022 से 2025 के बीच करीब 69.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो प्रशासन की यात्रा व्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार पर लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

--आईएएनएस

 

 

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