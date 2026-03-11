प्रान्तीय

Uttarakhand Assembly Budget : उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन आज, कई विधेयकों पर होगी चर्चा

उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र की चर्चा और विधेयकों पर CM धामी का अभिभाषण।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तराखंड
Mar 11, 2026, 04:08 AM
उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन आज, कई विधेयकों पर होगी चर्चा

गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज, यानी बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा होगी। इसके साथ ही सदन में विधेयकों पर भी चर्चा होगी।

जानकारी के मुताबिक, गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में सुबह 11 बजे से शुरू सदन की कार्यवाही होगी। प्रश्नकाल में कई विभागों से जुड़े सवाल विधायक उठाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सरकार से विपक्ष जवाब मांगेगा। इसके अलावा सदन में कई विधेयक पर चर्चा होगी।

इसके अलावा अगले दो दिन बजट और विधायी कामकाज पर फोकस रहेगा। 12 मार्च को भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी और सदन में अन्य विधायी कार्य होंगे। एक दिन पहले कार्यमंत्रणा बैठक में सदन का आगे का एजेंडा तय हुआ था। आज की सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026, उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) सहित कई अन्य प्रस्ताव पारित करने के लिए पटल पर रखेंगे।

वहीं, सीएम पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर लिखा है, "भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया और वहां उपस्थित स्थानीय लोगों के साथ आत्मीय संवाद कर सरकार की विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। हमारी सरकार का प्रयास इकोलॉजी और इकॉनमी के बेहतर समन्वय के साथ पहाड़ी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना है, जहां स्थानीय लोगों को सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को परिलक्षित कर रहे हैं।"

बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। धामी ने दावा किया है कि इस बजट में महिला, किसान, गरीब, युवा, हमारे अनुसूचित वर्ग, सीमावर्ती क्षेत्र- सभी के विकास का इसमें प्रावधान किया है। इस बजट के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल सके, इसका प्रावधान किया गया है। यह दशक उत्तराखंड का है। पीएम मोदी का जो विजन है, उसे पूरा करने के लिए यह बजट पेश किया गया हैै।

--आईएएनएस

 

 

Uttarakhand AssemblyUttarakhand CMpushkar-dhamiLegislative DiscussionUttarakhand LegislationUttarakhand Budgetstate governanceBudget Session 2026

Related posts

Loading...

More from author

Loading...