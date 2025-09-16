Dehradun Cloudburst : सीएम धामी ने कहा- 'हालात पर नजर, प्रशासन के संपर्क में हूं'

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। इस आपदा के कारण कारलीगाढ़ नदी में बाढ़ आ गई, जिससे कई दुकानों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने राहत कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।"

उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बादल फटने के बाद आई भारी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है।

उत्तराखंड पुलिस ने वीडियो शेयर करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने लिखा, "देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आए अत्यधिक पानी से मालदेवता में 100 मीटर सड़क बह गई। उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रभावित क्षेत्रों पर सतत नजर रखी जा रही है और लोगों से अपील है कि अनावश्यक यात्रा से बचें व सुरक्षित स्थानों पर रहें।"

जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। दो लोगों के लापता होने की खबर है और उनकी तलाश के लिए अभियान जारी है।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, नदी के किनारे स्थित दर्जनों दुकानें या तो पूरी तरह नष्ट हो गईं या बह गईं। इसके अलावा, बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण दो होटल भी ढह गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल के नेतृत्व में प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है और घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) प्रोटोकॉल के तहत राहत कार्य तेजी से चल रहा है।