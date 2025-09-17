Pushkar Singh Dhami Birthday : सीएम धामी के जन्मदिन पर मैराथन दौड़, रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य कैंप का आयोजन

खटीमा: उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्‍मदिवस उनके गृह क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया गया। सीएम धामी के जन्मदिन के अवसर पर उनके गृह क्षेत्र खटीमा में मैराथन दौड़, रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया।

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी आवास नगला तराई खटीमा से सीएम कैंप कार्यालय लोहियाहेड तक मैराथन दौड़ आयोजित हुई। सीएम धामी की माता विष्णा देवी ने हरी झंडी दिखा कर दौड़ का शुभारंभ किया। मैराथन दौड़ 14 वर्ष आयु वर्ग ओपन महिला व पुरुष वर्ग हेतु आयोजित की गई। युवाओं ने इस अवसर पर नशे के विरुद्ध संकल्प लिया।

मैराथन दौड़ के 14 आयु वर्ग में खटीमा के दीपांशु सिंह, ओपन पुरुष वर्ग में खटीमा अमाऊं क्षेत्र के राम बाबू प्रथम और महिला ओपन वर्ग में टनकपुर चंपावत की अंकिता बोरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इस मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में 36 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों ने 340 मरीजों की ओपीडी कर निशुल्क दवाओं का वितरण किया। शिविर में 22 लोगों को कान की मशीन, 14 लोगों को नजर के चश्मे, विकलांगों को दो व्हीलचेयर, 125 लोगों की मुफ्त खून की जांच, विकलांग प्रमाण पत्र हेतु 16 पंजीकरण सहित दो लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। सीएम धामी की माता बिशना देवी ने वृक्षारोपण व केक काटकर भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनता के साथ सीएम धामी का जन्मदिन मनाया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मोर्या ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर जिला पंचायत के माध्यम से मशीन के जरिए कूड़ा एकत्रीकरण का भी शुभारंभ किया। मैराथन दौड़ में सफल धावकों को सीएम की माता विष्णा देवी ने जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्या व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी की उपस्थिति में उपहार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।