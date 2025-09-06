UPSSSC PET Exam Rampur : 15 केंद्रों पर 21,696 अभ्यर्थी दे रहे पीईटी परीक्षा, रामपुर डीएम और एसपी ने सेंटर का लिया जायजा

रामपुर: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की ओर से शनिवार और रविवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) कराई जा रही है। यूपी के रामपुर में कुल 15 परीक्षा केंद्रों पर पीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 21,696 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा चार पालियों में हो रही है।

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को सकुशल एवं नकल विहीन कराने के लिए जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने मुर्तजा इंटर कॉलेज, ग्रीनवुड और सेंट मैरी स्कूल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्रों पर चल रही परीक्षा की व्यवस्थाओं को देखा और मौके पर मौजूद अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों को उचित दिशा निर्देश दिया।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे सही से चलते रहें। अभ्यार्थियों को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण चरणों की व्यवस्थित ढंग से वीडियोग्राफी कराकर सुरक्षित रखी जाए। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर पानी, लाइट आदि की व्यवस्था को और बेहतर करने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक सहित मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। पूरी तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा परिसर में प्रवेश दिया गया है।

रामपुर एएसपी अतुल श्रीवास्तव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि यह परीक्षा चार पालियों में 15 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों और तिराहों पर उचित संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं। परीक्षा शांति से हो रही है। सड़कों पर जाम की स्थिति न बने इसका पुलिस विशेष ध्यान दे रही है।