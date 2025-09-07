Uttar Pradesh PET Attendance : कड़ी सुरक्षा के बीच यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा 2025 संपन्न, परीक्षार्थियों ने क्या कहा?

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शनिवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्राथमिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) 2025 कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिले में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां सुबह से ही पुलिस बल की भारी तैनाती रही।

परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई, जिसमें कुल 20,160 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 15,883 ने परीक्षा दी, जबकि 4,277 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा देकर बाहर आए अभ्यर्थियों से जब बात की गई, तो उनका कहना था कि पेपर आसान था और अच्छे स्कोर आने की उम्मीद है। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका सपना लेखपाल बनना है।

परीक्षार्थी मीना गुप्ता ने कहा, "मैं यूपी पीईटी का एग्जाम देने आई थी। पेपर में सभी प्रकार के सवाल पूछे गए थे।"

देवपाल सिंह ने बताया, "पेपर अच्छा था। उम्मीद है कि इस बार मेरे स्कोर अच्छे आएंगे। इसके बाद लेखपाल की वैकेंसी आएगी, जिसमें मैं फॉर्म भरूंगा।"

मुकुल कुमार ने भी पेपर को अच्छा बताया। उन्होंने कहा, "मैं यूपी पीईटी का एग्जाम देने आया था। परीक्षा में अच्छे सवाल पूछे गए थे। मेरी तैयारी अच्छी थी। अब आगे लेखपाल की भर्ती निकलेगी, तो उसमें आवेदन करूंगा।"

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली। इस पाली में कुल 10,080 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। इनमें से 7,932 ने परीक्षा दी और 2,148 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चली। इस पाली में भी 10,080 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस पाली में 7,951 ने परीक्षा दी और 2,129 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

दोनों पालियों को मिलाकर कुल 15,883 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि कुल अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 4,277 रही।