प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे नेता, विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर रखा गया पार्थिव शरीर

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (एसपी) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के मृत्यु ने न केवल परिवार को बल्कि राजनीतिक हलकों में भी शोक की लहर दौड़ा दी है।

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोपाल राय ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं आगरा में था, लखनऊ में भी नहीं था। मैं सीधे आगरा से आ रहा हूं। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इतनी कम उम्र में, एक सम्मानित परिवार का बेटा जो मुलायम सिंह के परिवार का सदस्य था, गुजर गया, बेहद दुखद है।"

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, "यह एक मुश्किल समय है, बेहद दुखद समय। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे इस कठिन घड़ी में उनके परिजनों को संबल प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता और समर्थन के साथ अपर्णा और मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार के साथ खड़ी है।"

समाजसेवी मुकेश बहादुर सिंह ने कहा, "यह बहुत दुखद है। यहां से, सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार के लिए रवाना होंगे। अंतिम संस्कार सुबह करीब 11:30 बजे होने की उम्मीद है। यह बेहद दुखद भरा पल है।"

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "बहुत दुखद घड़ी है। प्रतीक यादव असमय हमारे बीच से चले गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें।"

समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा ने कहा, "जिस तरह से प्रतीक यादव का निधन हुआ, इतनी कम उम्र में किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। भगवान ऐसी मौत किसी को न दे। प्रतीक बहुत ही नेक इंसान थे। जानवरों के प्रति, खासकर सड़कों पर रहने वाले आवारा कुत्तों के प्रति, उनका स्नेह उनकी गहरी इंसानियत को दर्शाता था। जिस तरह से उनकी मौत हुई, वह दिल तोड़ने वाला है और किसी को भी ऐसे अंत का सामना नहीं करना चाहिए।"

बता दें कि प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे लखनऊ के भैसाकुंड में किया जाएगा। इससे पहले, अंतिम दर्शन के लिए प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास पर रखा गया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव (38 वर्ष) का बुधवार सुबह लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार से संबंधित जानकारी पत्नी अपर्णा यादव ने बुधवार रात को एक्स पर शेयर की थी।

--आईएएनएस