Samajwadi Party Statement : उत्तर प्रदेश में होता है दलितों पर अत्याचार, नहीं होती कार्रवाई: सपा प्रवक्ता फखरुल हसन

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन किया है, जिनमें उन्होंने एनसीआरबी के आकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि दलितों पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है।

सपा प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा, "करणी सेना के लोग बुलडोजर लेकर दलित सांसद के घर पहुंच जाते हैं। वे कहीं जा रहे होते हैं तो उन पर हमला होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती।" उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की बात कही है।

फखरुल हसन चांद ने संभल की घटना पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल निशाने पर हैं। वैध-अवैध के नाम पर इन स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, जो गांधी के देश में ठीक नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई केवल अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हो रही है।"

भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान शुरू होने पर सपा नेता ने कहा, "पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर होने चाहिए। इससे युवाओं को रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन भाजपा सरकार में पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं।" उन्होंने रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'लोकतंत्र खतरे में' वाले बयान पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि जब भी भाजपा पर सवाल उठाया जाता है, वे आलोचकों को देशद्रोही कहते हैं। विदेश नीति विफल हो रही है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और चुनाव आयोग सवालों का जवाब नहीं देता। विपक्षी नेताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आवाज उठा रहा है और इससे भाजपा को तकलीफ होना स्वाभाविक है।

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कप्तान सना मीर के 'आजाद कश्मीर' वाले बयान पर सपा नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। देश में अपने लोगों को खोने वाले भी यही चाहते हैं। पाकिस्तान एक आतंकी देश है और भारत को उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए।"

महिला विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच पर उन्होंने कहा कि सपा जनभावना के साथ है। हम क्रिकेट मैच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी पर दिए बयान पर चांद ने कहा कि सपा को इस पर कुछ नहीं कहना। पीड़ित परिवार भी यही सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए।

बरेली में हाई अलर्ट पर उन्होंने कहा, "प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शांति बनी रहे। सपा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई केवल अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हो रही है।"