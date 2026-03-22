Sambhal Eid Prayer : सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने संभल ईदगाह में नमाज अदा कर मुबारकबाद दी, शांति का दिया संदेश

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने शनिवार को धनेटा गांव में ईद-उल-फितर की नमाज को लेकर उत्पन्न विवाद पर स्पष्ट रुख अपनाया।

जियाउर्रहमान बर्क ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "धनेटा गांव वही स्थान है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही सख्त चेतावनी के साथ आदेश दिया था कि वहां नमाज अदा करने वालों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी। नमाज परंपरागत रूप से जैसी अदा होती आई है, वैसी ही अदा होगी।"

उन्होंने बताया, "सुबह से ही गांव के लोग लगातार मेरे पास आ रहे थे और कह रहे थे कि नमाज इमाम के बगैर नहीं हो सकती। मैंने तुरंत एसडीएम संभल, डीएम और एसपी को कॉल किया और पूरी स्थिति बताई। किसी ने प्रशासन को मिसगाइड किया था कि बगैर इमाम के नमाज हो जाती है। ईद-उल-फितर की नमाज ऐसी नहीं होती, चाहे एक व्यक्ति हो या हजार, सब इमाम के पीछे ही नमाज अदा करते हैं। मेरी बात के बाद प्रशासन ने वहां नमाज की अनुमति दे दी।"

सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने संभल की मुख्य ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। नमाज के दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और बातचीत की। नमाज के बाद सभी ने इमाम साहब के साथ मिलकर देश में अमन, सुख, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। बर्क ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, "ईद का यह त्योहार शांति और सुकून का प्रतीक है। चाहे किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, यहां सबको गले लगाया जाता है, खुशियां बांटी जाती हैं। यह भाईचारे और एकता का पैगाम देता है। उम्मीद है कि इस ईद पर लोगों की दूरियां कम होंगी और समाज में सद्भाव बढ़ेगा।"

बता दें कि संभल जिले में ईद-उल-फितर के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर नमाज के लिए जगहें निर्धारित कीं, और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

--आईएएनएस