Sambhal Cleanliness Drive : नगर पालिका ने 156 घंटे का महासफाई अभियान शुरू किया

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में नगरपालिका परिषद ने गुरुवार को कुरुक्षेत्र मैदान और हयात नगर स्थित महामृत्युंजय तीर्थ पर 156 घंटे का महासफाई अभियान शुरू किया। यह कार्यक्रम 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के चल रहे सेवा पखवाड़ा पहल के रूप में आयोजित किया जा रहा है।

जिले को स्वच्छ बनाने के लिए महासफाई अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान नगर पालिका परिषद ने भी लोगों से भी स्वच्छता अभियान में जुड़ने की अपील की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणि भूषण तिवारी कर रहे हैं।

इस अवसर पर डॉ. मणि भूषण तिवारी ने भाजपा जिला अध्यक्ष हरेंद्र रिंकू, नगर पालिका टीम, सभासदों और 500 सफाईकर्मियों के साथ महासफाई अभियान शुरू किया। इसके साथ ही स्वच्छता और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लोगों को स्वच्छता व श्रमदान की शपथ दिलाई गई।

कार्यक्रम के दौरान 'एक दिन, एक साथ, एक घंटा' श्रमदान का संदेश देते हुए सभी ने सामूहिक रूप से महासफाई अभियान में हिस्सा लिया।

अधिशासी अधिकारी डॉ. मणि भूषण तिवारी ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी संभल अच्छे स्थान पर रहा है। 2 अक्टूबर तक जिले में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों को स्वच्छता का महाअभियान चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हम लोगों की टीम घर-घर जाकर लोगों को जागरुक कर रही है। यह अभियान पूरे जिले में गली-गली में चलाया जा रहा है। जितने भी लोग इस अभियान में जुड़े हैं, उन सभी लोगों को 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा।

भाजपा जिला अध्यक्ष हरेंद्र रिंकू ने बताया कि सुबह से ही इस अभियान को शुरू किया गया। यह कार्यक्रम 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत किया जा रहा है। इस दौरान लोग एक-दूसरे से मिलकर जागरूक भी कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। अधिकारियों को भी उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।