RSS 100th Anniversary : देश की प्रगति कांग्रेस को नहीं हो रही हजम: अनिल राजभर

लखनऊ: देश के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। 2 अक्टूबर को एक साथ महात्मा गांधी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, विजयादशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने जनता को बधाई दी और इसे देश के लिए शुभ दिन बताया।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "आज का दिन बेहद खास और शुभ है। आज विजयादशमी है, आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। इस विशेष अवसर पर मैं देश और उत्तर प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा की गई आलोचनाओं पर मंत्री अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "जो लोग आज बयानबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस, वे घबराए हुए और परेशान हैं। संघ परिवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को जिस दिशा में आगे बढ़ाया है, वो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा।"

उन्होंने आगे यह भी कहा कि देश जब-जब संकट में रहा, संघ परिवार हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है और सेवा भाव से कार्य करता रहा है।

एसपी बघेल ने कहा, "देश की सेवा में संघ परिवार की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। जब भी देश पर कोई संकट आया है, संघ ने बिना भेदभाव के काम किया है। यही बात कुछ दलों को चुभती है।"

पहलगाम हमले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में बयान दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हम मोहन भागवत जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उनका दृष्टिकोण हमेशा राष्ट्रहित में होता है।