Rajnath Singh Lucknow Visit : राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर पहुंचेंगे, ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों लेंगे हिस्सा

लखनऊ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पहुंचेगे। इस दौरान आधिकारिक बैठकों में भाग लेने के साथ कई निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

लखनऊ भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री 12 मार्च को लगभग रात 8:00 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से निकलने के बाद एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होंगे।

भाजपा की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, शुक्रवार को राजनाथ सिंह लगभग सुबह 11:30 बजे सीएमएस गोल्फ सिटी, सेक्टर सी, पॉकेट 9 पहुंचेंगे। यहां सिटी मोंटेसरी स्कूल की गोल्फ सिटी शाखा का उद्घाटन करेंगे।

दो दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री शहर के कई राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। वह राजजीपुरम स्थित विधायक योगेश शुक्ला और बाद में राजेंद्र नगर स्थित विधायक विंध्यवासिनी कुमार के आवास पर भी जाएंगे।

राजनाथ सिंह शुक्रवार को शहर में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के उद्घाटन से संबंधित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शाम लगभग 4:30 बजे समतमुल्क चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे।

उद्घाटन के बाद सिंह समतमुल्क चौक से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर के हिस्से का निरीक्षण करेंगे। परियोजना से जुड़े कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाएगा।

निरीक्षण पूरा करने के बाद रक्षा मंत्री शाम लगभग 5:00 बजे हसनगंज स्थित झूलेलाल वाटिका में आयोजित होने वाली एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम के अनुसार, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजनाथ सिंह लखनऊ हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। शाम लगभग 6:20 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

गौरतलब है कि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का दूसरा चरण लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की देखरेख में करीब 299 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। लगभग सात किलोमीटर लंबे इस मार्ग के जनता के लिए खुलते ही हजरतगंज, डालीगंज और निशातगंज जैसे घनी आबादी वाले और व्यस्ततम क्षेत्रों में लगने वाले जाम मुक्ति मिलेगी। चालक बिना किसी सिग्नल की बाधा के सीधे रिवर फ्रंट के किनारे से गोमतीनगर और समता मूलक चौक तक पहुंच सकेंगे।

