प्रान्तीय

Uttar Pradesh Politics : राहुल गांधी का बुधवार को रायबरेली दौरा, कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात

राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, जनसंपर्क और संगठनात्मक बैठकों पर फोकस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तर प्रदेश
Sep 10, 2025, 01:49 AM
राहुल गांधी का बुधवार को रायबरेली दौरा, कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात

रायबरेली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश के रायबरेली दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, राहुल गांधी पूरे दिन रायबरेली के विभिन्न क्षेत्रों में रहेंगे और जनसंपर्क एवं संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे।

सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी अपने दौरे की शुरुआत हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ करेंगे। यह बैठक बतौही रिसॉर्ट, डेडौली में आयोजित की जाएगी। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है।

इसके बाद वे सुबह 11:45 बजे प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम शांति ग्रैंड होटल, रायबरेली में आयोजित होगा। इस दौरान समाज की समस्याओं, उनकी मांगों और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है।

दोपहर 1:00 बजे राहुल गांधी गोराबाजार चौराहा, सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशेष समारोह में अशोक स्तंभ का अनावरण करेंगे। यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर काफी प्रतीकात्मक महत्व रखता है।

इसके बाद वे दोपहर 2:45 बजे अमर शहीद वीर पासी वन ग्राम में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

वे अपने दौरे के अंतिम चरण में दोपहर 3:45 बजे ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं से न्यू बतौही, ऊंचाहार में मुलाकात करेंगे। यह बैठक संगठनात्मक दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है।

इस पूरे दौरे का मुख्य उद्देश्य जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद, समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ाव और स्थानीय मुद्दों को समझना है।

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान और मदन मोहन झा, साथ ही सांसदों ने हिस्सा लिया।

बैठक में आगामी बिहार चुनावों को लेकर चर्चा हुई। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए दी।

उन्होंने अपने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और मदन मोहन झा तथा सांसदों सहित बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।"

 

 

Opposition LeaderUttar Pradesh PoliticsCongress NewsRaebareli VisitCongress workerselection strategyRahul Gandhi

Related posts

Loading...

More from author

Loading...