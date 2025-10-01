Muzaffarnagar Car Accident : मुजफ्फरनगर में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 6 की मौत

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार सुबह एक भीषण हादसा सामने आया है, जहां एक कार की ट्रक से हुई जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई।

यह हादसा मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र के पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-58) पर हुआ। जानकारी के अनुसार, कार में सवार 8 लोग हरियाणा के फरीदपुर से हरिद्वार जा रहे थे।

बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार तेज होने के कारण ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और वह हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे राहगीरों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला।

इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि, वहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों को मेरठ के हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां एक की इलाज के दौरान मौत हो गई।

इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में मरने वालों में तीन महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं।

साथ ही पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।

यह पहली बार नहीं है जब यूपी में इस तरह का भीषण सड़क हादसा सामने आया है।

इससे पहले, 27 सितंबर को उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे वे पर हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी।

यह हादसा बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के पास माइलस्टोन 258 किलोमीटर पर हुआ, जब कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के किनारे मेंटेनेंस कार्य कर रहे यूपीडा के छह श्रमिकों को रौंदते हुए दूसरी लेन पर जा गिरी। इस भीषण हादसे में चार श्रमिकों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दो श्रमिकों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।