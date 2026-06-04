मुजफ्फरनगर दंगे में जब मर रहे थे लोग तो अखिलेश सैफई में देख रहे थे नाच, ओपी राजभर ने साधा निशाना

लखनऊ, 4 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आईएएनएस से बातचीत में यूपी चुनाव को लेकर कहा कि अब चुनाव आ रहा है तो सब लोग अपना-अपना 'बाजा' बजाएंगे। समय बताएगा कि कितना तगड़ा 'बाजा' है।

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यूपी में चंद्रशेखर की भूमिका को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सामने सबका 'बाजा' फीका पड़ जाएगा। यहां बड़ी बैंड पार्टी है, ये सब छोटी-छोटी बैंड पार्टी लेकर घूम रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है।

समाजवादी पार्टी द्वारा भाजपा पर निशाना साधने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जनता से कितना झूठ बोलेंगे, पहले तो ये बता दें। मुजफ्फरनगर दंगे की चपेट में था, लोग आपस में कट-मर रहे थे। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे। ये उसी तरह कानून का राज चाहते हैं।

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में 1000 दंगे हुए, 1200 लोगों की हानि हुई। योगी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा और न तो किसी की जान गई। अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं लेकिन कानून को अपने हाथ में कौन ले रहा है?

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गाजियाबाद से ही शुरू करें तो अखिलेश यादव के वोटर की ओर से हत्या की जाती है। इस मामले पर वे नहीं बोल रहे हैं। मधुबन में यादव समाज के लोगों की ओर से राजभर समाज के शख्स का गला काट दिया जाता है, कोई नहीं बोलता है।

पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायतीराज मंत्री हम हैं, अखिलेश यादव नहीं हैं।

ऋतब्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि टीएमसी में बगावत की वजह ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी की तानाशाही हिटलर रवैया से ऐसा हो रहा है। बंगाल की जनता बदलाव चाह गई, भाजपा की सरकार बना दी। बंगाल के लोग अब विकास चाहते हैं तो सरकार ने विकास के लिए काम शुरू कर दिया है।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी