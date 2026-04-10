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Maharajganj Road Accident : महराजगंज दो ट्रेलरो की भिड़ंत में चालक की मौत, कई दुकानें क्षतिग्रस्त

महराजगंज में दो ट्रेलरों की जोरदार टक्कर, चालक की मौत और कई दुकानें तबाह
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तर प्रदेश
Apr 10, 2026, 06:18 AM
महराजगंज दो ट्रेलरो की भिड़ंत में चालक की मौत, कई दुकानें क्षतिग्रस्त

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो ट्रेलरों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत परतावल मेन चौराहे पर करीब रात 2 बजे हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के मुताबिक, एक ट्रेलर कप्तानगंज की तरफ से आ रहा था और जैसे ही वह पनियरा रोड की ओर मुड़ा, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहा दूसरा ट्रेलर उससे जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। एक ट्रेलर का पहिया फट गया, जबकि दूसरे ट्रेलर की तेल टंकी फटने से सड़क पर तेल फैल गया, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई।

हादसे के बाद एक ट्रेलर सड़क किनारे पलट गया और वहां खड़ी कई दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि टक्कर की चपेट में आने से फल की दुकान समेत कई छोटी दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा।

घटना की सूचना मिलते ही श्यामदेउरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस दुर्घटना में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि मृतक चालक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में भेज दिया गया है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस ने दोनों ट्रेलरों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ या फिर किसी और कारण नियंत्रण खो गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

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