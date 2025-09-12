प्रान्तीय

Lucknow Book Fair : लखनऊ पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बनी 'पॉकेट गीता' और 'पीएम मोदी कटआउट बुक'

लखनऊ पुस्तक मेले में सबसे छोटी गीता और मोदी कटआउट बुक आकर्षण का केंद्र
उत्तर प्रदेश
Sep 12, 2025, 11:44 AM
लखनऊ पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बनी 'पॉकेट गीता' और 'पीएम मोदी कटआउट बुक'

लखनऊ: लखनऊ के हज़रतगंज स्थित बलरामपुर गार्डन में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इस साल गुजरात के अहमदाबाद से आए प्रकाशक अपूर्व शाह की दो अनोखी किताबें लोगों का ध्यान खींच रही हैं। इनमें एक है दुनिया की सबसे छोटी 'श्रीमद्भगवद् गीता' और दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक खास 'कटआउट बुक' है।

नवरंग प्रिंटर्स के मालिक अपूर्व शाह ने इस मेले में 400 पन्नों की एक बेहद छोटी गीता पेश की है, जिसका वजन मात्र 80 ग्राम है और कीमत 80 रुपए है। इसकी ऊंचाई 1 इंच और लंबाई 1.5 इंच है, जिससे इसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि यह गीता हिंदी अनुवाद के साथ है और इसमें सभी 18 अध्याय शामिल हैं। इस मेले में लाई गई 100 प्रतियों में से अब तक 91 बिक चुकी हैं, और युवा इसे विशेष रूप से पसंद कर रहे हैं।

इसके अलावा, अपूर्व शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी दिनचर्या पर आधारित एक विशेष कटआउट बुक भी प्रकाशित की है। इसकी कीमत 250 रुपए और वजन 180 ग्राम है, जबकि लंबाई 11 इंच है। यह पुस्तक भी मेले में काफी लोकप्रिय हो रही है।

लखनऊ के एक रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी दिनेश गुप्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "यह प्रेरणा देती है और हर किसी को इसे अपने पास रखनी चाहिए। मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए इसको खरीदा है। मैंने पहले से ही इस तरह की बुक खरीद रखी है। सभी को अपने पास इसे रखना चाहिए।"

वहीं बच्चों के लिए वॉशेबल नोटबुक आकर्षण का केंद्र बना है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के अलावा डॉ. आंबेडकर और योगी आदित्यनाथ के कटआउट के नोटबुक की भी अच्छी खासी मांग देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ उर्दू शायरी और साहित्य को पसंद करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की ओर से भी स्टॉल लगाया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक मेले में दिल्ली की एक कंपनी ने बच्चों को ध्यान में रखकर कुछ विशेष गैजेट्स प्रदर्शित किए हैं। बच्चों के लिए वॉशेबल नोटबुक और वॉशेबल वर्कबुक सबसे अधिक पसंद की जा रही हैं।

 

 

