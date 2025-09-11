प्रान्तीय

PM Modi Mohan Bhagwat Birthday : संघ प्रमुख मोहन भागवत सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन करते रहें: जयवीर सिंह

जयवीर सिंह ने मोहन भागवत के योगदान की सराहना की
Sep 11, 2025, 11:47 AM
संघ प्रमुख मोहन भागवत सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन करते रहें: जयवीर सिंह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने पीएम मोदी के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर बधाई दी।

पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, ''मोहन भागवत जी ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित होकर समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मां भारती की सेवा में सदैव तत्पर मोहन जी के 75वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर मैंने उनके प्रेरक व्यक्तित्व को लेकर अपनी भावनाएं रखी हैं। मैं उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।''

पीएम मोदी के पोस्ट पर जयवीर सिंह ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने संघ प्रमुख के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सनातन संस्कृति, परंपराओं, आदर्शों और मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करते हुए 100 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। मोहन भागवत के नेतृत्व में यह कार्य समर्पण के साथ और तेज हुआ है। हम उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ताकि वे सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन और संवर्धन करते रहें।

वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर कहा कि बातचीत सार्थक होगी। निश्चित रूप से हमारे हर क्षेत्र में संबंध प्रगाढ़ होंगे। वह हमारे परिवार की तरह रहे हैं। यह हमारे काम करने का तरीका है। हमारी एकता हमेशा एक परिवार की तरह रही है, और हम आशा करते हैं कि यह और गहरी तथा तेजी से मजबूत होती रहेगी।

उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय किस बात का विरोध करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में विकास की यात्रा में योगदान देने में हमारी सरकार सफल रही है। वाराणसी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अजय राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहिए।

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि वे परिवार डेवलमेंट अथॉरिटी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दलितों और पिछड़ों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने किया है। आरक्षण देने का काम भी भाजपा ने किया है। वे सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, दलितों और पिछड़ों के लिए उनके पास समय नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के जवाब में कहा कि कांग्रेस के पास बचा ही क्या है? किसे वह निकालेंगे, किसे रखेंगे? उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं।

 

 

