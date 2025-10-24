Hardoi Police Encounter : दो बदमाश गिरफ्तार, 14 हजार नकदी और हथियार बरामद

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ कोतवाली देहात क्षेत्र के सीतापुर रोड पर रंजीतपुरवा के पास हुई।

पुलिस ने मेवाराम और अभिषेक नाम के इन दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश घायल हो गए थे, इनके पैर में गोली लगी है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने मौके से एक पिकअप वाहन, 14 हजार रुपए की नकदी, दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस और चार खोखा कारतूस बरामद किए।

पुलिस के अनुसार, यह मुठभेड़ उस समय हुई जब कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश सीतापुर रोड क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी शुरू की और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की। रात के समय रंजीतपुरवा के पास पुलिस ने एक पिकअप वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें मेवाराम और अभिषेक के पैर में गोली लगी। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

जांच में पता चला कि ये बदमाश हाल ही में एक सैल्समैन के साथ हुई लूट की घटना में शामिल थे। मेवाराम और अभिषेक लंबे समय से लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। बरामद पिकअप वाहन को बदमाशों ने लूट की घटनाओं के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और इसकी जांच शुरू कर दी है कि यह कहीं चोरी का तो नहीं।

मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस अन्य संभावित साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है और उनसे पूछताछ के आधार पर अन्य अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने में दें।