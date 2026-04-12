Firozabad Police Encounter : फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद शातिर मोबाइल लुटेरा गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद की थाना रामगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान छिनैती की घटनाओं में शामिल शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना उत्तर व थाना रामगढ़ क्षेत्र से छिनैती करने वाले एक आरोपी को अवैध असलहा 315 बोर, 2 जिंदा, 01 खोखा कारतूस, 1 मोटर साइकिल व 2 मोबाइल फोन सहित पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंकज पुत्र रामजीलाल निवासी नगला मिर्जा के रूप में हुई है। अन्य 2 वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। पंकज के विरूद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 10 अप्रैल को एक महिला द्वारा थाना उत्तर पर लिखित तहरीर दी गई कि 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पीछे से आकर उसका फोन छीन लिया है। थाना उत्तर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी तरह 11 अप्रैल को थाना रामगढ़ पर एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई कि 3 अज्ञात मोटरसाइकिल युवकों ने पीछे से आकर उसका फोन छीनकर भाग गए हैं। शिकायत पर थाना रामगढ़ में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

एसपी सिटी ने बताया कि घटना के सफल अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लांग्हे द्वारा 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी और सर्विलांस आदि द्वारा आरोपी की पहचान के प्रयास किए गए, जिसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए। इसी बीच 11 अप्रैल की देर रात मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मोबाइल छिनैती करने वाले आरोपियों में से एक पंकज चनोरा खत्ता घर के पास है।

सूचना पर प्रभारी थाना रामगढ़ मय पुलिस टीम के चनोरा खत्ता घर के पास पहुंचे तो आरोपी द्वारा पुलिस टीम को अपनी ओर आते फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गयी। घायल को उपचार को अस्पताल भिजवाया गया है। आरोपी ने दोनों छिनैती की घटना को कबूल किया है।

--आईएएनएस