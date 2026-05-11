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Somnath Sankalp Mahotsav : आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और विकास ही नए भारत की पहचान: सीएम योगी

सीएम योगी आज सोमनाथ संकल्प महोत्सव और सीआईआई शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तर प्रदेश
May 11, 2026, 05:18 AM
आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और विकास ही नए भारत की पहचान: सीएम योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आज वह धर्म, संस्कृति और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जो नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को मजबूत करते हैं।

सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, "आज का दिन आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक स्वाभिमान और विकसित भारत के संकल्प को समर्पित रहेगा। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित 'सोमनाथ संकल्प महोत्सव' के अंतर्गत ज्योतिर्लिंग एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इसके उपरांत बागपत (नांगल) स्थित श्री गोरक्षनाथ आश्रम, खोखरा भगवानपुर में नवनाथों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं आठमान भंडारा कार्यक्रम में सहभागिता होगी।"

उन्होंने कहा, "साथ ही, नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 - भारत के लिए एक दृष्टिकोण @ 100 कार्यक्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था, उद्योग और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद का हिस्सा बनूंगा।"

सीएम योगी ने अंत में कहा, "आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और विकास यही नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की सशक्त पहचान है।"

गौरतलब है कि सोमनाथ मंदिर भारतीय आस्था और सनातन परंपरा का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। साल 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया था, लेकिन तमाम आक्रमणों और चुनौतियों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसी घटना के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' मनाया जा रहा है।

इस आयोजन को भारत की अटूट आस्था, सनातन संस्कृति की जीवंतता और राष्ट्र गौरव के उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। 11 मई 2026 को देश के कई प्रमुख शिवालयों में विशेष पूजा-पाठ, कलश यात्राएं, भजन संध्या और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

--आईएएनएस

 

 

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