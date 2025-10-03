प्रान्तीय

Chandauli Shooting : नाराज प्रेमी ने घर में घुसकर प्रेमिका को मारी गोली, बाद में की खुदकुशी

चंदौली में प्रेम प्रसंग विवाद के बाद गोलीकांड और आत्महत्या
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तर प्रदेश
Oct 03, 2025, 03:13 AM
चंदौली : नाराज प्रेमी ने घर में घुसकर प्रेमिका को मारी गोली, बाद में की खुदकुशी

चंदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रेमिका से नाराज प्रेमी ने उसके घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल युवती को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती में गुरुवार को 25 वर्षीय संजय सोनकर ने अपने प्रेम संबंध में झगड़े के चलते 20 वर्षीय सबिया को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही गांव के लोग एकत्रित हो गए। आरोपी संजय सोनकर भीड़ को आता देख मौके से फरार हो गया। घटना के समय सबिया घर पर अकेली थी और उसके माता-पिता बाजार गए थे।

वहीं, घटना के बाद संजय सोनकर मुगलसराय से वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के रामपुर में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा और कुछ देर बाद उसी बंदूक से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और आस-पास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया।

इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। गांव में भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

चंदौली एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती को गोली लगी है और गोली मारने वाला पूर्व प्रेमी है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी की जा रही है।

परिजनों ने बताया कि वे घर के बाहर थे। गोली की आवाज सुनते ही घर में आकर देखा तो सबिया को संजय गोली मारकर भाग रहा था। हम लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और एंबुलेंस को दी। संजय पहले से ही सबिया को परेशान करता था। सबिया ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिसे लेकर वह गुस्से में था।

 

Love Affair Disputegun violence indiapolice investigationLover Shoots GirlfriendUttar Pradesh CrimeSuicide CaseChandauli News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...