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Rajesh Chaudhary Statement : मथुरा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : भाजपा विधायक राजेश चौधरी

राजेश चौधरी ने फरसा वाले बाबा की मौत पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तर प्रदेश
Mar 21, 2026, 02:52 PM
मथुरा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : भाजपा विधायक राजेश चौधरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मथुरा में गौ रक्षक फरसा वाले बाबा की मौत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। इस बीच भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।

भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "फरसा वाले बाबा बहुत ही लोकप्रिय बाबा थे, जिन्होंने धर्म के लिए अपना जीवन दे दिया। वह धर्म और सनातन के लिए काम कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इस पर बहुत दुखी हूं। उस घटना में चाहे जो भी दोषी होगा, उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। दोषी को कानून के कठघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। पुलिस घटना के तह में जाने का काम कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। ऐसे विधर्मी जो संत-महात्माओं पर हमला करते हैं। गोकशी की घटनाएं करते हैं या गाय की तस्करी करते हैं। प्रदेश सरकार उन सभी के साथ सख्ती से पेश आती है। इस घटना के दोषियों का अंजाम बहुत बुरा होगा।"

उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के नए सिलेबस में जिन्ना को शामिल करने की घटना पर कहा, "जिन्ना वह राक्षस है, जिसने देश का बंटवारा किया। जिन्ना किसी भी स्वरूप में भारत के अंदर स्वीकार नहीं हो सकता। उसने भारत के दो टुकड़े करने का काम किया। जम्मू-कश्मीर की सरकार का मानसिक दिवालियापन है कि वे जिन्ना को कोर्स में शामिल कर रहे हैं। इसे किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम इस मामले का संज्ञान लेंगे। जो देशद्रोही हो और भारत विरोधी गतिविधियों में शुरू से शामिल रहा हो, उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

उन्होंने प्रियंका गांधी को असम कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बावजूद कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर घेरा और कहा, "सभी को परिणाम पता है। कांग्रेस और इतिहास ही ऐसा रहा है। वह यूपी में भी 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का नारा दिया था, लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि विधानसभा में टॉर्च लेकर घूमना पड़ता है कि कांग्रेस का कोई एक विधायक नजर आ जाए। सभी को पता है कि यूपी में भाजपा आने वाली है, इसलिए वे सही जगह की तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस को वहां पर विफलता मिलने वाली है।"

हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर 2 पर हो रहे विवाद को लेकर भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने कहा, "अतीक अहमद खूंखार अपराधी था, लेकिन सपा ने ऐसे अपराधियों का महिमामंडन करने का काम किया। धुरंधर अच्छी फिल्म है, जनता को इसे देखना चाहिए।"

--आईएएनएस

 

 

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