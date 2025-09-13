प्रान्तीय

Bareilly Firing Case : बरेली में दिशा पाटनी के पिता के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी

बरेली में दिशा पाटनी के पिता के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तर प्रदेश
Sep 13, 2025, 05:40 AM
बरेली में दिशा पाटनी के पिता के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी के घर पर बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सिविल लाइंस में स्थित इस आवास पर तड़के साढ़े तीन बजे के आसपास गोलीबारी हुई, जिससे परिवार दहशत में है। घटनास्थल के आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और जांच तेज कर दी गई है।

पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया, "गुरुवार-शुक्रवार रात करीब साढ़े तीन बजे रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी के आवास पर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना मिली। एसपी सिटी एसओजी और सर्विलांस टीमों के साथ तुरंत मौके पर रवाना हुए। घटना की पुष्टि होने के बाद तहरीर के आधार पर कोतवाली थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है।"

उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और हमलावरों की पहचान जल्द हो जाएगी। घटना की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली है। गोदारा ने दावा किया कि यह हमला प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध महाराज पर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की कथित टिप्पणी का बदला है। पोस्ट में लिखा गया है कि खुशबू की टिप्पणी से आहत होकर यह कदम उठाया गया।

खुशबू पाटनी ने पहले ही सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है, लेकिन गोदारा ने इसे नजरअंदाज करते हुए हमले की जिम्मेदारी ली। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा माना जाता है, जो हाल में राजस्थान पुलिस की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आया था।

दिशा पाटनी का पैतृक घर बरेली के सिविल लाइंस में चौपला के पास है, जहां जगदीश पाटनी परिवार सहित रहते हैं। दिशा की बड़ी बहन खुशबू भारतीय सेना में मेजर रह चुकी हैं और परिवार सामाजिक कार्यों में सक्रिय है।

अप्रैल 2025 में खुशबू ने एक लावारिस बच्ची को खंडहर से बचाया था, जिसकी काफी तारीफ हुई थी। इस घटना से परिवार के सदस्य स्तब्ध हैं। पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। एसपी आर्य ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

 

Rohit GodaraLawrence Bishnoi GangBareilly firingUttar Pradesh CrimeDisha PataniJagdish Patanibollywood news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...