प्रान्तीय

Ballia Police Encounter : बलिया में लूट और हत्या का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, एक फरार

बलिया में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, इनामी अपराधी विकास सोनकर घायल हुआ।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तर प्रदेश
Oct 22, 2025, 06:32 AM
बलिया में लूट और हत्या का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, एक फरार

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया के उभांव थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में लूट और हत्या का एक आरोपी घायल हो गया। घायल बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

जानकारी के अनुसार, मलेरा गांव के पास पुलिस मंगलवार रात वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वे भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया।

घायल बदमाश की पहचान देवरिया निवासी विकास सोनकर के रूप में हुई है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस के अनुसार, विकास सोनकर ने पूछताछ में बलिया में हुई एक शिक्षिका से सोने की चेन छीनने और विरोध करने पर उसके साथ चल रहे एक शिक्षक को गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल की है।

घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम बनाकर तलाश शुरू कर दी है।

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मंगलवार देर रात पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हुई थी। गिरफ्तार आरोपी के ऊपर पहले से ही कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। इसके पास से एक तमंचा, तीन कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

उन्होंने बताया कि फरार आरोपी और इनके गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपराधी विकास से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस की सुरक्षा में विकास का इलाज जारी है। बलिया पुलिस जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा।

 

 

 

UP Crime ControlLoot and Murder CaseBallia Encounterpolice actionVikas SonkarUttar Pradesh PoliceCrime News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...