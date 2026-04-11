UP SIR Final List 2026 : उत्तर प्रदेश में जंगलराज, 'रामराज' की बात करने वाले जवाब देने में असमर्थः आराधना मिश्रा मोना

लखनऊ: कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने ज्योतिबा फुले की जयंती, यूपी में एसआईआर की फाइनल सूची जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक पर सवाल उठाए।

आराधना मिश्रा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "ज्योतिबा फुले न केवल देश के लिए एक व्यक्तित्व थीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थीं, जिन्होंने महिलाओं और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले की वजह से आज हम स्वतंत्र रूप से समाज में सिर उठाकर जी पा रहे हैं।"

मिर्जापुर में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या किए जाने पर कांग्रेस विधायक ने कहा, "उत्तर प्रदेश में जंगलराज चल रहा है। जो लोग 'राम राज' की बात करते हैं, वे आज जवाब देने में असमर्थ हैं। राज्य में हर दिन अपराधी नए अपराध कर रहे हैं।"

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बयान 'अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाना राजनीतिक निर्णय था' पर कांग्रेस विधायक ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया और परिणामस्वरूप तब भी और अब भी धर्म के नाम पर समाज को बांटने के प्रयास किए गए हैं। यह उसी का परिणाम है।"

महिला आरक्षण विधेयक पर सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा, “जाति जनगणना मुख्य मुद्दा है, क्योंकि इससे जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के आंकड़े प्राप्त होंगे, जो परिसीमन और आरक्षण में मार्गदर्शन करेंगे। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले चरण में कोई भी गलती दीर्घकालिक प्रभाव डालेगी और इसे सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।”

उत्तर प्रदेश में अंतिम एसआईआर सूची जारी होने पर उदयवीर सिंह ने कहा, “हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सूची का सत्यापन करेंगे और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त, हटाई गई, छूटी हुई या दोहराई गई प्रविष्टियों की पहचान करेंगे। हम इन मुद्दों को चुनाव आयोग के समक्ष उठाएंगे। समाजवादी पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र मतदाता मतदान कर सके और किसी को भी दो बार मतदान करने का अधिकार नहीं है।”

--आईएएनएस