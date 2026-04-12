Tripura Election : त्रिपुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को होंगे अहम जनजातीय परिषद चुनाव

अगरतला: एक महीने से ज्यादा समय तक चले जोरदार चुनाव प्रचार के बाद त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) में रविवार को चुनाव होने जा रहे हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

30 सदस्यों वाला टीटीएएडीसी, जिसमें 28 चुने हुए प्रतिनिधि और राज्य सरकार की ओर से नामित दो सदस्य शामिल हैं, त्रिपुरा के 10,491 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से का प्रशासन संभालता है। यह इसे एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय बनाता है, जो राजनीतिक महत्व के मामले में राज्य विधानसभा के बाद दूसरे स्थान पर है।

कुल 9,62,697 मतदाता हैं, जिनमें ज्यादातर आदिवासी समुदायों से हैं, और 4,80,666 महिला मतदाता भी शामिल हैं। वे आठ जिलों में फैली 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 173 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे।

इस चुनावी मुकाबले में तीन राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा, और कांग्रेस शामिल हैं, साथ ही दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां, टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) भी मैदान में हैं। इसके अलावा, कई छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अधिकारियों के अनुसार, भाजपा, टीएमपी और वाम मोर्चे ने सभी 28 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 27 सीटों पर और आईपीएफटी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

इनके अलावा, 38 निर्दलीय उम्मीदवार और छोटी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं।

त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग ने बताया कि विधानसभा सीटों पर 13,500 से ज्यादा केंद्रीय और राज्य सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी के लिए आखिरी समय में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 24 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं, जिनमें लगभग 1,500 कर्मी शामिल हैं।

--आईएएनएस