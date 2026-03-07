Tripura Agriculture News : त्रिपुरा सरकार का निर्यात और उत्पाद बढ़ाने पर फोकस : कृषि मंत्री

अगरतला: त्रिपुरा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सरकार का मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना है ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके।

मंत्री ने वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा के साथ मिलकर अगरतला रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए 3 मीट्रिक टन (एमटी) कालीखासा और हरिनारायण (दोनों त्रिपुरा के ऑर्गेनिक खुशबूदार चावल) धान की खेप को हरी झंडी दिखाई।

नाथ ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की इनकम बढ़ाना है। उन्होंने कहा, "हम पहले दिन से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य खेती के सस्टेनेबल विकास को पक्का करते हुए किसानों की इनकम दोगुनी करना है।"

मंत्री ने कहा कि एक प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन राज्य से कोलकाता को 3 एमटी कालीखासा और हरिनारायण धान एक्सपोर्ट कर रहा है। यह पहल दो किसान प्रोड्यूसर कंपनियों (एफपीसी), खोवाई जिले के तुलसीखार के बोसोंग ग्रुप और गोमती जिले के थानसा किसान ऑर्गनाइजेशन ने की है।

मंत्री ने कहा, "जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हम एफपीसी बना रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी किसानों को एकजुट करना और यह पक्का करना है कि उन्हें उनकी उपज का सही दाम मिले।" उन्होंने बताया कि कुल 3 एमटी ऑर्गेनिक धान, जिसमें 2.5 एमटी कालीखासा और 0.5 एमटी हरिनारायण शामिल हैं, राज्य के बाहर भेजा जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि धान की खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, "इस धान की कीमत बाजार में लगभग 55 रुपए प्रति किग्रा है, लेकिन इन एफपीसी के जरिए किसान इसे 70 रुपए प्रति किग्रा पर बेच रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। हम सभी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और राज्य सरकार किसानों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। हमारा आखिरी लक्ष्य ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो सके।"

--आईएएनएस