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Tripura Crime News : त्रिपुरा में 70 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार, नाबालिग पोती से दुष्कर्म और हत्या का आरोप

सोनामुरा में दिल दहला देने वाली वारदात, सीएम ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने के दिए निर्देश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 त्रिपुरा
May 04, 2026, 03:09 AM
त्रिपुरा में 70 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार, नाबालिग पोती से दुष्कर्म और हत्या का आरोप

अगरतला: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि त्रिपुरा में नाबालिग पोती के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के आरोप में एक 70 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें सिपाहीजाला जिले के सोनमुरा सब-डिवीजन के चंदनमुरा गांव में 10वीं कक्षा की एक छात्रा की अप्राकृतिक मौत की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी मिली है। रविवार को स्थानीय विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री किशोर बर्मन ने इलाके के निवासियों से बात की। यह घटना बेहद हृदयविदारक और दुखद है। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष और गहन जांच के माध्यम से दोषियों की पहचान करने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास जारी हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 70 वर्षीय व्यक्ति, प्राण बल्लभ दास, जिस पर अपनी 16 वर्षीय पोती के साथ रेप और उसकी हत्या का आरोप है, उसको शनिवार को गिरफ्तार किया गया।

दास को शुक्रवार को लड़की का शव उनके घर से बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने पीड़िता के पिता, बापी दास द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया।

पड़ोसियों के हवाले से पुलिस ने बताया कि पीड़िता अपने दादा-दादी के साथ रह रही थी, क्योंकि उसके पिता – जो बेंगलुरु में एक निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करते हैं – ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी।

आरोप है कि पीड़िता का उसके दादा द्वारा बार-बार यौन शोषण किया गया। अपनी बेटी की मौत की खबर मिलने के बाद बापी दास घर लौट आए।

बापी दास और स्थानीय निवासियों ने कहा, "हम आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग करते हैं, ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके कि जो व्यक्ति इतना जघन्य अपराध करता है, उसके लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।"

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच चल रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार को आने की उम्मीद है, जिससे मामले में और अधिक स्पष्टता आने की संभावना है।

--आईएएनएस

 

 

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