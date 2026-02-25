प्रान्तीय

Manik Saha Statement : पारदर्शी भर्ती से त्रिपुरा में 20,248 सरकारी नौकरियां मिलीं

सीएम माणिक साहा बोले- योग्यता के आधार पर ही मिलेगी नौकरी, सिफारिश खत्म
Feb 25, 2026, 05:21 AM
अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी भर्ती पक्का कर रही है और गारंटी दे रही है कि नौकरियां सिर्फ काबिल और योग्य उम्मीदवारों को ही दी जाएंगी, जो लोगों के प्रति उसका वादा है।

प्रज्ञा भवन में एक प्रोग्राम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा फिशरीज सर्विस (टीएफएस) ग्रेड-I फिशरी ऑफिसर पोस्ट के लिए चुने गए 52 उम्मीदवार को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। उन्होंने कहा कि पब्लिक वेलफेयर हर सरकारी पहल का मुख्य मकसद बना हुआ है।

साहा ने कहा, "अब नौकरी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से दी जा रही है। सिर्फ वही लोग नौकरी पा रहे हैं जो पढ़ाई और काबिलियत से अपनी काबिलियत साबित करते हैं। अब रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं है।"

पिछली मुश्किलों को याद करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले टेररिज्म और खराब कनेक्टिविटी की वजह से दूर-दराज के इलाकों में नौकरी देना मुश्किल था।

उन्होंने आगे कहा, "हालात काफी बदल गए हैं। राज्य में अब शांति और अच्छा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के डेवलपमेंट पर खास जोर दिया गया है, और त्रिपुरा में कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है।"

नए अपॉइंट हुए अधिकारियों को सलाह देते हुए, साहा ने उनसे लगातार अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने और लगन और दया से काम करने की अपील की।​

उन्होंने कहा, "जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। अधिकारियों को मदद मांगने वाले लोगों के प्रति हमदर्दी दिखानी चाहिए। इस तरह के नजरिए से, एक नया त्रिपुरा बनाना जरूर मुमकिन है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी के अलावा, राज्य सभी सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 20,248 लोगों को अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग पदों पर सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।

फिशरी सेक्टर पर जोर देते हुए, साहा ने कहा कि त्रिपुरा अभी मछली प्रोडक्शन में नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में दूसरे नंबर पर है और उसे टॉप पर आने का लक्ष्य रखना चाहिए।

फिश फार्मिंग में आत्मनिर्भरता पाने के लिए, सरकार ने कई पहल की हैं, जिनमें बंद पड़े पानी के सोर्स को ठीक करना, नए तालाबों की खुदाई और साइंटिफिक तरीके से मछली पालन को बढ़ावा देना शामिल है।

फिशरी मिनिस्टर सुधांशु दास और फिशरी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी दीपा डी. नायर प्रोग्राम में मौजूद थीं।

--आईएएनएस

 

 

