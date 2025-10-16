Manik Saha Meeting : माणिक साहा ने अमित शाह से की मुलाकात, तमाम विकास परियोजनाओं पर की चर्चा

प्रान्तीय

Oct 16, 2025, 03:51 AM
नई दिल्ली: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य में चल रही विकास के कामों और अन्य प्रमुख मामलों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने बुधवार की देर रात को बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गृह मंत्री अमित शाह को राज्य की मौजूदा स्थिति और अन्य विकास पहलों के बारे में जानकारी दी।

माणिक साहा ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, "नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर खुशी हुई। त्रिपुरा में चल रही विकास पहलों और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "विकास यात्रा को गति देने में उनके निरंतर मार्गदर्शन और अटूट समर्थन के लिए आभारी हूं।"

बुधवार को मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक अलग बैठक भी की और त्रिपुरा में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की।

सीएमओ अधिकारी ने बताया कि त्रिपुरा की संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेलवे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन और साइबर सुरक्षा हब को बढ़ाने पर चर्चा की।

एक्स पर अपनी पोस्ट में माणिक साहा ने लिखा, "आज, मैंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल भवन नई दिल्ली में मुलाकात की। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित त्रिपुरा, विकसित भारत' के विजन को मजबूत करने की दिशा में कई प्रमुख पहलों पर चर्चा की।"

सीएमओ अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलों पर चर्चा की गई, जिनमें अगरतला और गुवाहाटी के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, रेलवे पटरियों का दोहरीकरण, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना, लंबी दूरी के मार्गों पर नए और उन्नत कोचों की शुरुआत और रेलवे स्टेशनों का रखरखाव शामिल है।

इससे पहले बुधवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से भी मुलाकात की।

माणिक साहा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं एक बार फिर इस प्रतिष्ठित पद पर उनके योग्य निर्वाचन पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। उनका दूरदर्शी नेतृत्व, समर्पण और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। मैंने उपराष्ट्रपति को मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए त्रिपुरा आने का निमंत्रण भी दिया है।"

 

