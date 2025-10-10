प्रान्तीय

TRIPURA CM Manik Saha : मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 33 करोड़ रुपये की एमबीबी कॉलेज झील पुनरोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया

अगरतला में एमबीबी कॉलेज झील पुनरुद्धार परियोजना का सीएम माणिक साहा ने किया शुभारंभ
Oct 10, 2025, 02:59 PM
त्रिपुराः मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 33 करोड़ रुपये की एमबीबी कॉलेज झील पुनरोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया

अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने शुक्रवार को महत्वाकांक्षी एमबीबी कॉलेज झील पुनरुद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की 33 करोड़ रुपए की सहायता से वित्त पोषित एक प्रमुख शहरी हरित पहल है।

2023 में शुरू हुई इस परियोजना ने एक समय के जीर्ण-शीर्ण और अपराध-प्रवण क्षेत्र को 31 एकड़ के जीवंत सार्वजनिक हरित क्षेत्र में बदल दिया है, जिसे अब अगरतला का सबसे बड़ा माना जाता है।

पुनर्जीवित झील परिसर में 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, जो हरियाली से घिरा है, जहां 70,000 से अधिक पौधे पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध कर रहे हैं और वायु गुणवत्ता में सुधार तथा जैव विविधता संरक्षण में योगदान दे रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पुनरुद्धार प्रयासों के बाद झील के पानी में ऑक्सीजन का स्तर काफी बढ़ गया है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अब इस क्षेत्र पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है व एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) से जुड़े 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

डॉ. साहा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह परियोजना शहरी कायाकल्प का एक आदर्श उदाहरण है, जो पारिस्थितिक संरक्षण को सामुदायिक मनोरंजन के साथ जोड़ता है। झील क्षेत्र में अब सुबह की सैर के रास्ते योग क्षेत्र और जल क्रीड़ा सुविधाओं सहित कई सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों को प्रदर्शित करने वाले स्थान भी हैं जो त्रिपुरा की विविध विरासत को दर्शाते हैं।

पर्यावरणीय और मनोरंजक लाभों के अलावा, इस परियोजना ने झील परिसर से जुड़े रखरखाव, पर्यटन और लघु-स्तरीय व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं।

एमबीबी कॉलेज झील पुनरुद्धार परियोजना अगरतला को एक स्वच्छ, हरित और अधिक रहने योग्य शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

 

 

