गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा के लिए एक और टीएसआर बटालियन को मंजूरी दी

अगरतला: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) की एक और बटालियन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में बटालियनों की कुल संख्या 16 हो गई है।

त्रिपुरा के मुख्य सचिव को संबोधित पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि त्रिपुरा सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व श्रेणी के अंतर्गत एक अतिरिक्त त्रिपुरा स्टेट राइफल्स बटालियन गठित करने पर केंद्र सरकार नई बटालियन के लिए 50 करोड़ रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

पत्र में कहा गया कि केंद्र सरकार बटालियन मुख्यालय और संबंधित सुविधाओं की स्थापना सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति भी करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए होगी।

हालांकि भूमि की लागत प्रतिपूर्ति में शामिल नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार को नई बटालियन के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार उपयोग प्रमाण पत्र, सभी आवश्यक दस्तावेजों और विवरणों के साथ प्रस्तुत करने पर ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा सरकार के लिए आठ शर्तें भी निर्धारित की हैं जिनका नए त्रिपुरा स्टेट राइफल्स बटालियन के गठन के दौरान कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

नए बटालियन की मंजूरी के साथ विशिष्ट त्रिपुरा स्टेट राइफल्स बल की कुल संख्या बढ़कर 16 बटालियन हो जाएगी, जिनमें से 13 को भारतीय रिजर्व बटालियन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इन भारतीय रिजर्व बटालियनों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा, चुनाव, कानून व्यवस्था और उग्रवाद-विरोधी कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

वर्तमान में, लगभग 2,000 कर्मियों (अधिकारियों सहित) वाली दो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स बटालियनें त्रिपुरा से बाहर तैनात हैं।

एक बटालियन 2019 से दिल्ली पुलिस के अधीन राष्ट्रीय राजधानी में, जबकि दूसरी बटालियन 2022 से छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ तैनात है।

दिल्ली और छत्तीसगढ़ में तैनाती के अलावा त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की एक बटालियन वर्तमान में त्रिपुरा में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के ड्रिलिंग स्थलों को विशेष सुरक्षा प्रदान कर रही है।

19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच हुए लोकसभा चुनावों के दौरान, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों को महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में चुनाव सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था।

दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के अलावा त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की भारतीय रिजर्व बटालियनों ने वर्षों से विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश के लगभग हर राज्य में चुनाव सुरक्षा सेवाएं प्रदान की हैं।

त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की 10 कंपनियों को हाल ही में असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी कार्यों के लिए भेजा गया था।

आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों ने व्यावसायिकता और परिचालन दक्षता के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा अर्जित की है। त्रिपुरा में साढ़े चार दशक से चल रहे विद्रोह को नियंत्रित करने और उस पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूर्वोत्तर राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने में अमूल्य योगदान दिया।

--आईएएनएस