Tripura Drug Bust : त्रिपुरा में 60 करोड़ की ड्रग्स बरामद, सुरक्षा बल सतर्क

🏷 त्रिपुरा
Sep 30, 2025, 04:28 AM
अगरतला: असम राइफल्स ने त्रिपुरा में 60 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के ड्रग्स जब्त किए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि मादक पदार्थों की समस्या पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए पश्चिमी त्रिपुरा जिले के सीमावर्ती मोहनपुर इलाके में सफल अभियान चलाया गया।

उन्होंने कहा कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए सैनिकों ने बड़ी खेप को पकड़ लिया, जिससे ड्रग तस्करों द्वारा दुर्गा पूजा के उत्सव के माहौल का फायदा उठाकर राज्य में अत्यधिक नशे की लत वाले मेथामफेटामाइन टैबलेट की तस्करी करने के प्रयास को विफल कर दिया गया।

इस अभियान में 60 करोड़ रुपए मूल्य की 60.77 किलोग्राम प्रतिबंधित मेथम्फेटामाइन गोलियां बरामद की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि यह सफलता त्वरित प्रतिक्रिया, सटीक खुफिया जानकारी और प्रभावी क्रियान्वयन के कारण संभव हुई, जिससे मादक पदार्थों को उनके नेटवर्क तक पहुंचने से रोका जा सका।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अवैध मादक पदार्थ व्यापार पर अंकुश लगाने तथा दुर्गा पूजा समारोह के दौरान युवाओं को इस खतरे से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि म्यांमार से मिजोरम और असम के रास्ते तस्करी कर लाए गए मादक पदार्थों को पड़ोसी देश बांग्लादेश में तस्करी के लिए त्रिपुरा लाया गया था।

त्रिपुरा तीन तरफ से पड़ोसी देश से घिरा हुआ है, जिसकी बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह पूर्वोत्तर राज्य सीमा पार प्रवास, विभिन्न अपराधों, अवैध व्यापार और आवागमन के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है।

कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश सीमांत क्षेत्र में तस्करी, सीमापार अपराध, घुसपैठियों और विरोधी तत्वों द्वारा सीमापार अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बाड़ लगा दी गई थी।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अवैध मादक पदार्थ सेवन के लिए 248 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा 2.729 मादक पदार्थ विक्रेताओं को भी पकड़ा है।

मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन और माकपा विधायक सुदीप सरकार के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान 2,729 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने के अलावा, सुरक्षा एजेंसियां अब 28 और अवैध ड्रग्स विक्रेताओं की तलाश कर रही हैं, जो अब फरार हैं।

 

 

