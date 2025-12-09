Telangana Thalli Unveiling : सीएम रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टरेट में 'तेलंगाना थल्ली' प्रतिमाओं का अनावरण किया

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला कलेक्ट्रेट में तेलंगाना थल्ली (मां तेलंगाना) की मूर्तियों का अनावरण किया।

उन्होंने यहां पास में बन रहे भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट वेन्यू से वर्चुअली मूर्तियों का अनावरण किया।

यह कार्यक्रम राज्य में कांग्रेस सरकार की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए प्रजा पालना (लोगों का शासन) समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। समारोह में, सभी 33 जिला कलेक्ट्रेट में 5.8 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना थल्ली की मूर्ति स्थापित की गई है।

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और मंत्रियों ने ग्लोबल समिट वेन्यू पर तेलंगाना थल्ली की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर तेलंगाना राज्य गीत 'जय जयहे तेलंगाना' भी बजाया गया।

तेलंगाना थल्ली की मूर्तियों के अनावरण के अवसर पर, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के लोगों को बधाई दी।

उन्होंने याद दिलाया कि 9 दिसंबर, 2009 को, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, घोषणा की थी कि तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे तेलंगाना के चार करोड़ लोगों की छह दशक पुरानी आकांक्षा पूरी हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 दिसंबर के महत्व को पहचानते हुए, कांग्रेस सरकार ने इसे 'तेलंगाना थल्ली अवतरणोत्सव' के रूप में मनाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल इसी दिन, प्रशासन में एक नई प्रेरणा लाने के लिए राज्य सचिवालय में तेलंगाना थल्ली की मूर्ति स्थापित की गई थी।

उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में सोनिया गांधी ने करीमनगर में एक जनसभा में तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा किया था और उन्होंने सभी मुश्किलों के बावजूद अपना वादा निभाया।

उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सोनिया गांधी की प्रेरणा और मनमोहन सिंह के विजन से कल्याण और विकास कार्यक्रम जारी रखेगी।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने लोगों को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "तेलंगाना थल्ली सिर्फ एक अवधारणा नहीं है। यह 4 करोड़ बच्चों की भावना है। वह भावना हमारी तेलंगाना थल्ली में पूरी तरह से साकार होती है।"

उन्होंने कहा, "तेलंगाना थल्ली उस शक्ति का प्रतीक हैं जिसने राज्य के दर्जे के लिए लंबे संघर्ष के दौरान समाज के सभी वर्गों को एकजुट किया और उनका नेतृत्व किया। तेलंगाना थल्ली वह मातृ शक्ति हैं, जिन्होंने चार करोड़ लोगों के विचारों, कार्यों और प्रयासों को एक साथ लाकर तेलंगाना पहचान की भावना में जान फूंकी। हमारी तेलंगाना थल्ली वह महान प्रेरणा हैं जो हमें लगातार जगाती हैं और हमारे लक्ष्यों की ओर हमारा मार्गदर्शन करती हैं।"

--आईएएनएस