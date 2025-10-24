प्रान्तीय

Konda Surekha Apology : मंत्री सुरेखा ने बेटी के गुस्से के लिए सीएम से माफी मांगी

कोंडा सुरेखा ने बेटी के बयान पर सीएम रेवंत रेड्डी से मांगी माफी, मतभेद सुलझाने का आश्वासन
🏷 तेलंगाना
Oct 24, 2025, 05:11 AM
तेलंगाना : मंत्री सुरेखा ने बेटी के गुस्से के लिए सीएम से माफी मांगी

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार की मंत्री कोंडा सुरेखा ने अपनी बेटी के हालिया बयान के लिए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से माफी मांगी है।

गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद सुरेखा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि गलतफहमी के कारण कुछ झगड़े हुए थे। उन्होंने कहा, "किसी भी परिवार की तरह, पार्टी में भी गलतफहमी के कारण कुछ झगड़े हुए। हमें परिवार की तरह ही मिलकर काम करना होगा।"

मंत्री ने कहा कि उनकी बेटी ने आवास पर पुलिस के आने से नाराज होकर मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहा था और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री से माफी मांगी है। कोंडा सुरेखा ने कहा कि वे मतभेदों को सुलझाकर आगे बढ़ेंगे।

मंत्री ने सोमवार रात मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, कुछ दिनों पहले ही जबरन वसूली के आरोपों में उनके बर्खास्त ओएसडी की पुलिस द्वारा की जा रही तलाश ने सत्तारूढ़ कांग्रेस में खलबली मचा दी थी।

उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, ओएसडी एन. सुमंत की तलाश में मंत्री के घर पर पुलिस टीम के पहुंचने और मंत्री की बेटी सुष्मिता द्वारा मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणियों से उपजे तनाव को कम करने के प्रयास में सुरेखा और उनके पति कोंडा मुरली को मुख्यमंत्री आवास ले गए।

एआईसीसी ने 15 अक्टूबर की रात हैदराबाद में सुरेखा के आवास पर हुई घटना को गंभीरता से लिया था, जब एक पुलिस टीम उन्हें गिरफ्तार करने वहां पहुंची थी। सुमंत, जिनका मंत्री के ओएसडी के रूप में अनुबंध सरकार द्वारा उन आरोपों के बाद समाप्त कर दिया गया था कि उन्होंने एक सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन को जबरन वसूली के लिए बंदूक दिखाकर धमकाया था।

सुरेखा की बेटी सुष्मिता ने पुलिस टीम को घर में घुसने से मना कर दिया था और उनसे गिरफ्तारी वारंट दिखाने को कहा था। सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। घर में मौजूद सुमंत कथित तौर पर मंत्री के साथ कार में सवार होकर चले गए।

पत्रकारों से बात करते हुए, सुष्मिता ने आरोप लगाया कि सुमंत पर उनके माता-पिता को निशाना बनाने के लिए मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनके सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी और राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके माता-पिता को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे पिछड़ी जाति से हैं।

 

 

 

