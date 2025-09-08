Telangana Congress Rally : कांग्रेस की 15 सितंबर को बीसी डिक्लेरेशन रैली, दो लाख लोगों को जुटाने की तैयारी

हैदराबाद: तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग के समर्थन में 15 सितंबर को कामारेड्डी में एक विशाल बीसी डिक्लेरेशन सक्सेस रैली आयोजित करने जा रही है, जिसमें दो लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस रैली को लेकर रविवार को कामारेड्डी में तैयारी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) अध्यक्ष और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की। इस बैठक में राज्य सरकार के पांच मंत्री भी मौजूद रहे।

महेश कुमार गौड़ ने कहा कि यह रैली केवल एक जनसभा नहीं, बल्कि विपक्षी दलों को घेरने का मंच होगी। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने यहीं कामारेड्डी से बीसी डिक्लेरेशन जारी किया था, जिसमें 42 प्रतिशत आरक्षण सहित कई वादे किए गए थे।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने इन वादों को निभाया है और विधानसभा में विधेयक पारित कर शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में बीसी आरक्षण 42 प्रतिशत तक बढ़ाया। महेश गौड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी बीसी आरक्षण को कानूनी मान्यता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी आरक्षण बिलों को भाजपा ने ही रोका है, और कामारेड्डी की यह रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखें खोल देगी।

भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्री बंडी संजय और निजामाबाद के सांसद डी. अरविंद बीसी आरक्षण पर चुप क्यों हैं?"

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर भी निशाना साधते हुए महेश गौड़ ने कहा कि के. कविता ने निजामाबाद को 'लिकर क्वीन' के नाम से बदनाम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 'केसीआर का परिवार एक लूट का गैंग है' और अब आपसी लड़ाई उसी लूट के हिस्से को लेकर हो रही है।

महेश गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समानता की बात करती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के 'सबको हक मिले' के सपने को हकीकत में बदला है।

उन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना में बीसी की जनसंख्या 56.33 प्रतिशत है और कांग्रेस का 42 प्रतिशत आरक्षण का वादा आधार और नीयत दोनों के साथ मजबूत है।

इस बैठक में मंत्री पोनम प्रभाकर, सीतक्का, कोंडा सुरेखा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और वकाटी श्रीहरि, साथ ही सरकारी सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर, सांसद सुरेश शेटकर, कई विधायक, डीसीसी अध्यक्ष और अन्य नेता शामिल हुए।