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Narendra Modi Telangana Visit : तेलंगाना में पीएम मोदी का दौरा काफी अहम, यह आने वाले तूफान की है दस्तक : सरिता अग्रवाल

पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से विकास परियोजनाओं और राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव के संकेत
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Dainik Hawk·
🏷 तेलंगाना
May 09, 2026, 10:44 AM
तेलंगाना में पीएम मोदी का दौरा काफी अहम, यह आने वाले तूफान की है दस्तक : सरिता अग्रवाल

हैदराबाद: भारतीय जनता पार्टी की नेता सरिता अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी तेलंगाना दौरे को राज्य के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि 10 मई को होने वाला प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है बल्कि यह आने वाले समय में तेलंगाना की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है।

सरिता अग्रवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ तेलंगाना के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। राज्य के लोग लंबे समय से जिन परियोजनाओं का इंतजार कर रहे थे, अब वे जमीन पर उतरती दिखाई देंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री करीब 7,823 करोड़ रुपये की कई बड़ी विकास योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इनमें रेलवे, टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी अहम परियोजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने खास तौर पर जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का कनेक्टिविटी नेटवर्क मजबूत होगा। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ने से स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी फायदा पहुंचेगा।

सरिता अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह दौरा आने वाले 2026 के जीएचएमसी चुनावों की तैयारी का संकेत है। उनका कहना है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी, उसी तरह तेलंगाना में भी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा एक "आने वाले तूफान की दस्तक" है। उनके मुताबिक यह ऐसा राजनीतिक बदलाव होगा, जो तेलंगाना की राजनीति में नई दिशा तय करेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा राज्य में सुशासन और विकास के एजेंडे के साथ जनता के बीच जा रही है और लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है।

सरिता अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं, वहां विकास और विश्वास दोनों साथ लेकर जाते हैं। तेलंगाना के लोग भी अब विकास की राजनीति चाहते हैं और यही वजह है कि भाजपा को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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