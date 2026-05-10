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PM Modi Speech Hyderabad : हर कोई एक ही बात कह रहा है, अबकी बार तेलंगाना में भी भाजपा सरकार : पीएम मोदी

पीएम मोदी बोले- अब तेलंगाना में भी भाजपा सरकार की लहर दिखाई दे रही है
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 तेलंगाना
May 10, 2026, 03:33 PM
हर कोई एक ही बात कह रहा है, अबकी बार तेलंगाना में भी भाजपा सरकार : पीएम मोदी

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जीत हासिल की है, मुझे तेलंगाना में हर कोई एक ही बात कह रहा है, अबकी बार तेलंगाना में भी भाजपा सरकार।

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद असम में भाजपा सरकार की हैट्रिक लगी है, और पुडुचेरी में भी भाजपा-एनडीए सरकार दोबारा वापस आई है। भाजपा की ऐसी जीत के बाद मैं तेलंगाना के लोगों की भावनाएं भी देख रहा हूं। तेलंगाना में हर कोई एक ही बात कह रहा है, अबकी बार तेलंगाना में भी भाजपा सरकार, मोदी सरकार।

उन्होंने कहा कि 9 मई को मैं बंगाल में था। वहां पहली बार भाजपा के सीएम ने शपथ ली है। पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनी है, और मैं देख रहा हूं कि जो ये ऐतिहासिक विजय है, उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां भाजपा का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। आज देश के कोने-कोने में भाजपा पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है। देश के लोग बार-बार भाजपा के विकास मॉडल पर अपनी मुहर लगा रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है, लोकतंत्र का यह अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन, बंगाल में भाजपा की विजय का जितना उत्सव देश में है, जितनी चर्चा दुनियाभर में हो रही है, वैसी चर्चा पहले किसी जीत पर नहीं हुई थी। इसका कारण यह है कि बंगाल में सिर्फ राजनीतिक दलों की हार-जीत नहीं हुई है, वहां एक ऐसी राजनीति को लोगों ने पराजित किया है, जिसने एक तरह से बंगाल की जनता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखा था।

पीएम ने आगे कहा कि इस देश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ाया, और संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम किया। जब टीएमसी बनी तो उसने कांग्रेस से सारी बुराइयां सीख लीं, साथ ही लेफ्ट की बुरी आदतें भी अपना ली। टीएमसी ने भारत की राजनीति का सबसे तिरस्कृत खतरनाक मॉडल विकसित किया। टीएमसी ने इस तानाशाही मॉडल में बंगाल को बेड़ियों से जकड़ दिया था। अभी बंगाल की जनता ने राजनीति के ऐसे भयावह तानाशाही मॉडल को पराजित किया है, इसीलिए पूरे देश में उत्सव है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बंगाल के लोग वर्षों के बाद अब खुले में सांस ले रहे हैं। एक समय था, दक्षिण से पूर्वोत्तर तक भाजपा को हाशिये की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है कि विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती है।

--आईएएनएस

 

 

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