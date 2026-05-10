Narendra Modi Visit : प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले हैदराबाद में यातायात प्रतिबंध लागू

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को शहर के दौरे को देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह पहल लोगों को परेशानी से बचाने के लिए की गई है।

हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरि पुलिस आयुक्तों के सीमा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। शहर के कुछ स्थानों पर यातायात प्रतिबंध और अस्थायी रोक लगा दी गई है।

पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे प्रधानमंत्री के काफिले द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डे से साइबराबाद के हाईटेक सिटी तक जाने वाले मार्ग पर कुछ सड़क खंडों से बचें, जहां प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और सिंधु अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। कोई भी परेशानी होने पर यातायात पुलिस से संपर्क किया जा सकता है।

वहीं, बेंगलुरु से बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से साइबराबाद स्थित एचआईसीसी जाएंगे, जहां वे लगभग 9,377 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

प्रधानमंत्री सिंधु अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, कैंसर पर केंद्रित बहु-विशेषज्ञता वाला चतुर्थक देखभाल प्रदान करने वाला गैर-लाभकारी संस्थान है।

इसके बाद वे सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही, वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे।

इस जनसभा के लिए, मलकाजगिरि पुलिस आयुक्त बी. सुमति के नेतृत्व में पुख्ता सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और जन सुरक्षा के लिए 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ-साथ विशेष बलों को तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त कमान एवं नियंत्रण कक्ष में वास्तविक समय की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

विशेष टीमों द्वारा तोड़फोड़ रोधी और बम निरोधक जांच की जा रही है। ऑक्टोपस, एनएसजी और अन्य विशेष बलों को तैनात किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एसएचई टीमें भी तैनात की जाएंगी, जबकि आपातकालीन चिकित्सा और अग्निशमन सेवाएं तैयार रहेंगी।

पुलिस ने घोषणा की है कि सार्वजनिक सभा स्थल पर कैमरे, बैग, हेलमेट, पानी की बोतलें, नुकीली वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित हैं।

जनता से यह भी अनुरोध किया गया है कि असुविधा और यातायात जाम से बचने के लिए सिकंदराबाद में एमजी रोड, आरपी रोड और एसडी रोड पर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे के बीच आवागमन से बचें।

सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाने वाले आम यात्रियों से अनुरोध है कि वे समय पर पहुंचने के लिए जल्दी निकलें। नागरिकों को जहां भी संभव हो, मेट्रो रेल सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

मलकाजगिरि पुलिस आयुक्त सुमति ने कहा कि जनसभा के लिए सभी सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस यातायात मार्गों में बदलाव के संबंध में जनता को अग्रिम सूचना भेज रही है। उन्होंने नागरिकों से सावधानी बरतने और दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा, "हमारा अनुमान है कि कार्यक्रम में 100,000 लोग शामिल होंगे। इस संभावित भीड़ को समायोजित करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।"

--आईएएनएस