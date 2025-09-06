Tamil Nadu Heavy Rain Forecast : आगामी दिनों में भारी बारिश की आशंका

चेन्नई: चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही सेंटर ने मौसम संबंधी परामर्श भी जारी किया है।

नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, सात जिलों—तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, पुदुक्कोट्टई, कुड्डालोर और अरियालुर—के साथ-साथ पुडुचेरी के कराईकल क्षेत्र में शनिवार को एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है।

मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण इन क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मध्यम बारिश होने की संभावना है। व्यापक बारिश से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन निचले और बाढ़-प्रवण (जहां बाढ़ की आशंका बनी रहती है) क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन भी बाधित हो सकता है।

सोमवार को रामनाथपुरम, शिवगंगा, पुदुक्कोट्टई, तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। ये तटीय और डेल्टा क्षेत्र उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम में विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, जहां अक्सर जलभराव और कृषि क्षेत्रों में पानी भर जाता है।

9 सितंबर को पश्चिमी और दक्षिणी जिलों नीलगिरी, थेनी, कोयंबटूर, डिंडीगुल और मदुरै के साथ-साथ शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, सलेम और कल्लाकुरिची में भारी बारिश की आशंका है।

पहाड़ी इलाकों के लिए प्रसिद्ध नीलगिरी और कोयंबटूर जिलों में अगर बारिश तेज होती है तो भूस्खलन का खतरा हो सकता है। 10 सितंबर के लिए पूर्वानुमान है कि कोयंबटूर, नीलगिरी, सलेम, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम सहित कई उत्तरी और मध्य जिलों के अलावा पुडुचेरी में भी भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विज्ञानियों ने किसानों को खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय करने की सलाह दी है, खासकर कावेरी डेल्टा क्षेत्र में, जहां धान की खेती एक महत्वपूर्ण चरण में है।

स्थानीय अधिकारियों को भी नालों को साफ रखने और बाढ़ या बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में राहत दल को तैयार रखने के लिए कहा गया है।

अगले कुछ दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की उम्मीद के चलते, राज्य भर के निवासियों को अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाने और मौसम विभाग से मिलने वाले अपडेट का पालन करने को लेकर आगाह किया गया है।