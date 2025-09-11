प्रान्तीय

Tamil Nadu BJP : मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है : नैनार नागेंद्रन

नैनार नागेंद्रन ने इस्तीफे की खबरों का खंडन किया, कहा गठबंधन मजबूत है
तमिलनाडु
Sep 11, 2025, 06:49 AM
मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है : नैनार नागेंद्रन

मदुरै: तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने गुरुवार को मदुरै हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में अपने इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा, "मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुझे पूरा समर्थन है। मीडिया को पत्रकारिता की नैतिकता का पालन करना चाहिए।"

जानकारी के मुताबिक, नागेंद्रन परमकुडी में इम्मानुएल शेखरन स्मारक पर गुरु पूजा में शामिल होने के लिए चेन्नई से मदुरै पहुंचे थे।

नागेंद्रन ने कहा कि भाजपा हमेशा शहीदों और महापुरुषों का सम्मान करती है। उन्होंने इम्मानुएल शेखरन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से परमकुडी यात्रा की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे महान लोगों को याद करें और उनका सम्मान करें।

नागेंद्रन ने कहा, "एआईएडीएमके मजबूत है। एडप्पादी पलानीस्वामी को जनता का समर्थन है। उदयनिधि की टिप्पणी ईर्ष्या से प्रेरित है। भाजपा को एआईएडीएमके को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमने पलानीस्वामी को अपना नेता स्वीकार किया है।"

उदयनिधि के भाजपा के आईसीयू में होने के बयान पर नागेंद्रन ने तंज कसते हुए कहा, "2026 के बाद पता चलेगा कि कौन आईसीयू में जाता है।"

एआईएडीएमके से निष्कासित सेंगोट्टैयन की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात पर नागेंद्रन ने कहा, "मुलाकात के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है।"

गठबंधन में ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) और टीटीवी दिनाकरण की मांगों पर उन्होंने कहा, "टीटीवी की राय निजी है। मैं ओपीएस से कभी भी बात कर सकता हूं। गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेंगोट्टैयन की मुलाकात से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मुख्यमंत्री के शिविर पर, जो छुट्टी के दिन स्कूल बंद करके आयोजित किया गया, नागेंद्रन ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, "यह निंदनीय है। सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, न कि छुट्टी घोषित कर समारोह आयोजित करना। यह सरकार अच्छी नहीं है।"

नागेंद्रन ने स्पष्ट किया, "अन्नामलाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यह उदयनिधि का बयान है।"

गठबंधन में फूट की अटकलों पर नागेंद्रन ने कहा, "एआईएडीएमके महासचिव पलानीस्वामी जो स्वीकार करते हैं, वही सही है। गठबंधन में कोई फूट नहीं है।"

 

 

