Tamil Nadu Assembly : तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू

चेन्नई: आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने जा रही है। राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होगा जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।

चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी प्रमुख दल अपने उम्मीदवारों के चयन के अंतिम चरण में हैं और स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार की जा रही है। साथ ही चुनावी रणनीतियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 30 मार्च सुबह 11 बजे से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। हालांकि कागजों में यह अवधि 8 दिन की है लेकिन लगातार छुट्टियों के कारण उम्मीदवारों को वास्तव में सिर्फ 4 कार्य दिवस ही मिलेंगे।

नामांकन केवल 30 मार्च (सोमवार), 2 अप्रैल (बुधवार), 4 अप्रैल (शुक्रवार) और 6 अप्रैल (सोमवार) को ही दाखिल किए जा सकेंगे। 31 मार्च को महावीर जयंती, 1 अप्रैल को बैंक क्लोजिंग, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 5 अप्रैल को रविवार होने के कारण इन दिनों नामांकन नहीं होगा।

उम्मीदवारों को तय समय के भीतर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपने नामांकन पत्र जमा करने होंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 'सुविधा पोर्टल' के जरिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिससे उम्मीदवार नामांकन प्रक्रिया के कुछ हिस्से डिजिटल तरीके से पूरा कर सकते हैं।

अधिकारियों ने खास तौर पर चेतावनी दी है कि अंतिम दिन (6 अप्रैल) को भारी भीड़ हो सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आखिरी समय में किसी तरह की परेशानी या देरी न हो।

नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को की जाएगी जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल तय की गई है।

--आईएएनएस