Tamil Nadu Weather : तमिलनाडु में अधिकतम तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना

तमिलनाडु में तापमान बढ़ने का अनुमान, दक्षिणी तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना
Mar 12, 2026, 04:42 AM
चेन्नई: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में तमिलनाडु में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने का पूर्वानुमान दिया है। इसके अनुसार 15 मार्च तक तापमान में लगभग दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे वायुमंडलीय सिस्टम के कारण हल्की बारिश हो सकती है।

चेन्नई में मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में वर्तमान में एक निम्न-स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण मौजूद है। यह सिस्टम तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय जिलों के मौसम को प्रभावित कर सकता है और कुछ जगहों पर बिखरी हुई हल्की बारिश ला सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी तटीय जिलों के एक-दो स्थानों पर गुरुवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। यह मौसम प्रणाली अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र को प्रभावित करती रहेगी।

16 मार्च तक दक्षिणी तटीय जिलों के कुछ अलग-अलग हिस्सों में बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है जबकि 17 मार्च को कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि कुछ तटीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में व्यापक मौसम पैटर्न गर्म रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा है कि राज्यभर में दिन का तापमान अगले कुछ दिनों में धीरे-धीरे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह तापमान वृद्धि प्री-समर अवधि के लिए सामान्य मानी जाती है, जब दक्षिण भारत में गर्मी की परिस्थितियां तेज होने लगती हैं।

चेन्नई में गुरुवार को आकाश आंशिक रूप से बादलों से ढका रहने का अनुमान है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार शहर में अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण हवा में आर्द्रता भी अपेक्षाकृत अधिक बनी रह सकती है, जिससे दिन के समय का तापमान वास्तविक तापमान से अधिक गर्म महसूस हो सकता है।

मौसमविदों ने स्थानीय निवासियों को सलाह दी है कि जैसे-जैसे राज्य भर में तापमान बढ़े, दोपहर के समय सावधानी बरतें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में रहने से बचें।

दक्षिणी तट पर तापमान में वृद्धि और समय-समय पर बारिश के संयोजन के साथ, आने वाले दिनों में तमिलनाडु में गर्म और हल्के अस्थिर मौसम की स्थिति देखने को मिल सकती है।

मौसम अधिकारी बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रणाली के विकास पर नजर बनाए रखेंगे और यदि सिस्टम मजबूत होता है या पूर्वानुमान बदलता है तो अपडेट जारी करेंगे।

--आईएएनएस

 

 

